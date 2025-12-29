Silvinei Vasques e Anderson Torres dividem cela e mal se falam na Papudinha, diz jornalista

247 — O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques e o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, dividem uma cela na chamada “Papudinha”, prédio localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O jornalista Ronald Stresser relatou ao 247 nesta segunda-feira (29) que os dois praticamente não mantêm diálogo.

De acordo com a CNN Brasil, a cela inicialmente destinada a Anderson Torres contava com itens como geladeira e televisão. O espaço possui área coberta de 54,76 metros quadrados, além de uma área externa de 10,07 metros quadrados. Ambos foram condenados por envolvimento na trama golpista investigada pelas autoridades. Silvinei Vasques foi preso preventivamente após violar as condições do uso de tornozeleira eletrônica, fugir do país e ser detido no Paraguai.

A Papudinha costuma abrigar principalmente policiais e agentes das forças de segurança pública já condenados.