      STF marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação em ação do golpe

      Julgamento virtual da denúncia apresentada pela PGR terá início no dia 21 de novembro

      Eduardo Bolsonaro - 14/08/2025 (Foto: REUTERS/Jessica Koscielniak)

      247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciará no dia 21 de novembro o julgamento virtual da denúncia apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O caso trata de suposta coação no curso de processo, crime que pode resultar em pena de até quatro anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o parlamentar de ter atuado para pressionar ministros do STF e influenciar a imposição de sanções pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. As informações são do jornal O Globo.

      Acusação de tentativa de interferência

      A PGR afirma que Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo teriam buscado atrapalhar o andamento do processo que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do deputado. As ações teriam ocorrido enquanto ambos estavam nos Estados Unidos, com o objetivo de constranger magistrados e influenciar decisões judiciais.

      Segundo a denúncia, a conduta configura tentativa de interferência direta nas investigações que apuram uma suposta trama golpista e os ataques às instituições democráticas no Brasil.

      Processo desmembrado e julgamento separado

      Embora ambos sejam acusados, a denúncia contra Paulo Figueiredo foi desmembrada e será analisada em momento posterior. O julgamento de Eduardo Bolsonaro ocorrerá no plenário virtual da Primeira Turma do STF, com os votos dos ministros sendo registrados eletronicamente até 1º de dezembro.

