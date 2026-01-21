STF torna ré bolsonarista que insultou Dino em voo

247 - A mulher bolsonarista gaúcha que ofendeu o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante um voo nacional se tornou ré, decidiu a Primeira Turma da Corte. Ela confessou as ofensas, mas negou a intenção de agredir Dino.

Exaltada, Maria Shirlei Piontkievicz chamou Flávio Dino de “lixo”, disse que a aeronave estava “contaminada” e, aos berros, apontou em direção ao assento de Dino “externando o propósito de concita". A mulher é acusada de incitação ao crime e injúria.

As ofensas foram proferidas por Maria Shirlei contra o ministro durante um voo de São Luís a Brasília. Na ocasião, ela teve de ser contida por um segurança do magistrado.