Supremo marca reunião para avançar na elaboração do Código de Ética

247 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) agendaram para o dia 12 de fevereiro a primeira reunião destinada a discutir o cronograma de elaboração do Código de Ética da Corte. O encontro marca o início formal das tratativas internas sobre o assunto, mas agora ganha novo impulso em um momento de forte exposição pública do Judiciário. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2) pelo blog do jornalista Octavio Guedes.

A reunião foi marcada em um contexto de desgaste institucional do STF, provocado pela investigação que apura fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e suas possíveis conexões com parentes do ministro Dias Toffoli.

A ministra Cármen Lúcia foi escolhida como relatora do Código de Ética do STF. Caberá a ela conduzir os trabalhos iniciais, organizar as propostas e apresentar aos demais ministros um plano de discussão e eventual implementação das normas que deverão orientar a atuação e o comportamento dos membros da Corte.

A expectativa é que a reunião do dia 12 sirva para alinhar posições, estabelecer prazos e definir a metodologia de debate do texto, em meio a um ambiente político e institucional marcado por cobranças públicas sobre a credibilidade e a conduta do STF.