TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasília

      Técnica de enfermagem “parecia ter prazer” ao assistir mortes em UTI, aponta polícia

      A jovem é apontada como comparsa do também técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa, de 24 anos

      Marcela Camilly Alves da Silva (foto em destaque), de 22 anos, “parecia ter prazer” ao assistir aos crimes. (Foto: Reprodução)

      247- O inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que apura a morte de pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em Taguatinga (DF), descreve que a técnica de enfermagem Marcela Camilly Alves da Silva, de 22 anos, “parecia ter prazer” ao acompanhar os crimes cometidos dentro da unidade hospitalar. A jovem é apontada como comparsa do também técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa, de 24 anos.

      As informações são do Metrópoles. Segundo a investigação, Marcela foi treinada por Marcos Vinícius para manusear a substância letal e presenciava as mortes ao lado do colega de trabalho.

      De acordo com a PCDF, Marcos Vinícius tentou matar, sem sucesso, a professora aposentada Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, em três ocasiões. Conforme a apuração, o técnico se apropriou de uma substância letal e a aplicou na veia da paciente, provocando paradas cardíacas sucessivas. Em todas as tentativas iniciais, a vítima foi reanimada pela equipe médica.

      Na quarta tentativa, ocorrida em 17 de novembro de 2025, Marcos Vinícius teria injetado entre 10 e 13 doses de um desinfetante, o que resultou na morte da professora. No mesmo dia, o técnico aplicou a mesma substância no servidor da Caesb João Clemente Pereira, de 63 anos. O paciente sobreviveu à primeira parada cardíaca, mas, segundo a polícia, o suspeito retornou ao hospital após o fim do expediente e conseguiu consumar o óbito.

      Sobre esse episódio, a denúncia da Polícia Civil destaca o comportamento do autor. “Chama a atenção, neste caso, o comportamento do autor, que agiu e ficou observando a vítima morrer depois do seu horário de trabalho”, afirmou a PCDF no inquérito.

      A terceira morte confirmada é a do carteiro Marcos Moreira, de 33 anos, ocorrida em 1º de dezembro de 2025. Segundo a investigação, bastou uma única dose da substância para que a morte fosse constatada. Nesse crime, Marcela teria auxiliado na retirada do produto na farmácia do hospital e, ao lado de Marcos Vinícius, assistido ao paciente morrer.

      A apuração indica ainda que uma quarta técnica de enfermagem responde ao processo por homicídio doloso qualificado, embora não tenha sido presa até o momento. Inicialmente, os envolvidos negaram os crimes e alegaram que apenas administravam medicamentos prescritos por médicos. No entanto, confrontados com as provas reunidas pela polícia, os três técnicos presos confessaram os homicídios.

      Segundo o delegado responsável pelo caso, os investigados demonstraram frieza ao admitir os crimes e não apresentaram qualquer explicação sobre a motivação. A Polícia Civil destacou que não houve sinais de arrependimento durante os depoimentos.

      As prisões ocorreram no âmbito da Operação Anúbis, deflagrada em duas fases. A primeira ocorreu em 11 de janeiro, com apoio do Departamento de Polícia Especializada (DPE), quando dois suspeitos foram presos temporariamente e mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Taguatinga, Brazlândia e Águas Lindas, no Entorno do DF. Materiais considerados relevantes foram recolhidos para análise.

      A segunda fase da operação foi realizada em 15 de janeiro, quando a PCDF cumpriu novo mandado de prisão temporária contra uma investigada e apreendeu dispositivos eletrônicos em Ceilândia e Samambaia. As diligências buscam esclarecer a dinâmica completa das mortes, o papel individual de cada suspeito e a possível participação de outras pessoas.

      A PCDF confirmou que as vítimas fatais são Miranilde Pereira da Silva, João Clemente Pereira e Marcos Moreira. Os investigados devem ser indiciados por homicídio doloso qualificado, com impossibilidade de defesa das vítimas, crime cuja pena pode variar de 9 a 30 anos de prisão. A motivação dos assassinatos segue sob investigação.

      Artigos Relacionados

      Tags