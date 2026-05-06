Técnica que denunciou Magno Malta é afastada de hospital

247 - A técnica de radiologia que denunciou ter sido agredida pelo senador Magno Malta (PL-ES) durante um exame no Hospital DF Star, em Brasília, foi afastada de suas atividades por recomendação médica. A informação foi confirmada pela unidade de saúde nesta terça-feira (5), enquanto o caso segue sob investigação das autoridades competentes.

As informações são do Metrópoles. Segundo a reportagem, a profissional relatou que o parlamentar teria dado um tapa em seu rosto e a chamado de “imunda” e “incompetente” após o extravasamento de contraste no braço de Malta durante um exame realizado na quinta-feira (30). O senador nega as acusações.

Em nota, o Hospital DF Star afirmou que a técnica está afastada por orientação de seu médico particular. “O hospital informa que a técnica de enfermagem encontra-se afastada de suas atividades por recomendação de seu médico particular”, disse a unidade de saúde.

O hospital também informou que vem adotando as providências necessárias para atender às solicitações das autoridades responsáveis pela apuração. A instituição declarou ainda que abriu uma apuração administrativa para analisar o episódio.

Denúncia ocorreu após exame no DF Star

De acordo com o relato da profissional, a agressão teria ocorrido durante a realização de uma angiotomografia de tórax e coronárias. O senador estava internado no hospital e a técnica era responsável por conduzi-lo até a sala de exames, monitorá-lo e iniciar os procedimentos preparatórios.

A profissional afirmou que, durante o início da injeção do contraste, o equipamento identificou uma oclusão e interrompeu automaticamente o procedimento. Ao verificar o acesso venoso, ela constatou que o líquido havia extravasado no braço do paciente.

Segundo a técnica, ao explicar que seria necessário fazer compressão no local, Magno Malta teria reagido de forma agressiva. Ela relatou que o parlamentar se levantou do aparelho e, quando ela se aproximou para prestar assistência, teria desferido um tapa em seu rosto, entortando seus óculos.

A profissional também afirmou que foi xingada pelo senador. Ela disse ter sido chamada de “imunda” e “incompetente”. As duas situações foram negadas por Malta.

Sindicatos se manifestam em defesa da profissional

A denúncia provocou manifestações de entidades ligadas à área da saúde no Distrito Federal. O Sindicato dos Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal, Sindate-DF, e o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, SindEnfermeiro-DF, divulgaram posicionamentos sobre o caso.

O Sindate-DF adotou tom cauteloso e afirmou que aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades. “Aguardamos a devida apuração dos fatos pelas autoridades competentes. Caso as denúncias sejam confirmadas, o Sindate repudia veementemente qualquer tipo de agressão ou desrespeito contra trabalhadores da saúde”, pontuou.

A entidade também disse estar acompanhando o caso e se colocou à disposição da profissional. “Reforçamos a importância de que todos os fatos sejam devidamente investigados e esclarecidos com transparência e responsabilidade.”

O Setorial de Mulheres do SindEnfermeiro-DF fez uma manifestação mais dura em defesa da técnica. Em nota divulgada na segunda-feira (4), a entidade criticou o que classificou como tentativa de desqualificar a denúncia da profissional.

“É ultrajante que, além de ser vítima de agressões verbais e físicas, a profissional precise enfrentar uma campanha difamatória que tenta invalidar sua dor e seu profissionalismo”, declarou a entidade.

O sindicato também cobrou providências das instituições responsáveis pela investigação. “Expressamos a necessidade de que a denúncia da técnica de enfermagem seja credibilizada e sejam tomadas as providências cabíveis pelas entidades de classe, pela Segurança Pública e pelo Judiciário”, afirmou o SindEnfermeiro-DF.

Magno Malta nega agressão

Magno Malta se manifestou nas redes sociais e negou ter agredido a profissional. O senador gravou um vídeo ainda internado, no qual classificou a acusação como falsa.

“Vocês me conhecem. Eu nunca encostei a mão em ninguém, nem nas minhas filhas, nem em nenhuma mulher. Isso é falsa comunicação de crime”, disse.

A equipe jurídica do parlamentar também divulgou nota sobre o episódio. Segundo a defesa, Malta estava sob forte medicação no momento do exame e com a cognição comprometida. Ainda conforme a versão apresentada pelos advogados, o senador teria reagido ao sofrimento físico, e não à profissional de saúde.

A defesa afirmou ainda que o médico responsável pelo acompanhamento do parlamentar foi acionado imediatamente. Malta havia sido hospitalizado após passar mal quando seguia para o Congresso Nacional.

Caso segue sob apuração

O boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia em que a profissional afirma ter sido agredida. Desde então, o caso passou a ser acompanhado pelas autoridades, pelo hospital e por entidades representativas da enfermagem.

O Hospital DF Star informou que colabora com os pedidos das autoridades competentes e que mantém a apuração administrativa aberta. A técnica permanece afastada das atividades por recomendação médica, enquanto o caso avança nas instâncias responsáveis por esclarecer o que ocorreu durante o exame.