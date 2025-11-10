Trama golpista: núcleo dos kids pretos começa a ser julgado nesta terça-feira

247 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começará nesta terça-feira (10) o julgamento do núcleo 3 da trama golpista. O grupo é formado por um policial federal e nove militares de elite do Exército, os chamados kids pretos. O julgamento foi marcado para iniciar a partir das 9h.

Investigadores acusaram os kids pretos de planejar "ações táticas" para o golpe de Estado. O grupo também é suspeito de um plano para matar autoridades - Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes. O plano foi batizado de "Punhal Verde e Amarelo".

Quando começar o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes vai ler seu relatório. Depois a Procuradoria-Geral da República (PGR) e as defesas farão sustentações orais. O STF marcou uma segunda sessão para o dia 18.

Além de Moraes, quatro ministros participarão do julgamento: Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia. Luiz Fux não estará presente porque pediu transferência para a Segunda Turma após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. O presidente Lula ainda fará a indicação para o substituto.

Confira os réus:

Bernardo Romão Correa Netto, coronel;

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general;

Fabrício Moreira de Bastos, coronel;

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel;

Márcio Nunes de Resende Júnior, coronel;

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel;

Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel;

Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel

Sérgio Ricardo Cavaliere, tenente-coronel;

Wladimir Matos Soares, policial federal;