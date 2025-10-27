Bolsonaro apresenta recurso para derrubar condenação pelo STF e cita voto de Fux

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta segunda-feira (27) um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) contestando sua condenação por liderar a trama golpista. A intentona bolsonarista buscou reverter a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 e culminou nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Os advogados de Bolsonaro alegam que o julgamento do STF foi marcado por suposto "cerceamento de defesa" e contestam a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, além de um suposto "erro jurídico" na aplicação das penas.

Os advogados se basearam no voto do ministro Luiz Fux, o único a divergir dos demais ministros no julgamento na Primeira Turma do STF.

O pedido menciona trechos do voto do ministro. “A omissão do voto majoritário é ainda mais evidente quando se considera a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux, que enfrentou o tema sob enfoque técnico e detalhado”, argumenta a defesa, em uma das menções ao ministro.

O prazo para que o núcleo central da trama golpista apresente recurso contra o julgamento do Supremo, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos por liderar o plano, termina nesta segunda-feira. Exceto Mauro Cid, os seis condenados apresentaram seus recursos antes do prazo de 23h59.