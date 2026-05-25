Zeca Dirceu diz que trabalhador descansado vai à igreja e não precisará de atestado médico após o fim da escala 6x1

247 - O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) defendeu nesta segunda-feira (25) o fim da escala 6x1 no Congresso e afirmou que a mudança na jornada semanal pode garantir mais descanso, saúde, convivência familiar e produtividade aos trabalhadores. A proposta deve entrar na pauta do Congresso nesta semana e prevê mudanças no modelo atual de organização do trabalho. Os relatos foram publicados na coluna de Andreza Matais, no Metrópoles.

Em áudio enviada a jornalistas, o petista argumentou que trabalhadores com mais tempo livre tendem a apresentar melhor desempenho profissional e menor necessidade de afastamento por problemas de saúde.

“O trabalhador descansado, com saúde, que vai na igreja, que fica com a família, ele produz mais. Ele trabalha melhor, ele não pega atestado, ele não fica doente, ele não falta no trabalho. Isso não é uma opinião, o mundo já provou isso”, disse o parlamentar em áudio enviado a jornalistas.

A discussão sobre o fim da escala 6x1 ganhou destaque no debate político por envolver diretamente a jornada de milhões de trabalhadores. O modelo permite que o empregado trabalhe seis dias consecutivos e tenha apenas um dia de descanso semanal. A proposta em análise busca reduzir a carga horária e ampliar o período livre sem diminuir os salários.

Para o deputado, a medida pode marcar uma nova etapa na relação entre jornada, qualidade de vida e produtividade no Brasil. “Nós vamos entrar para a história”, disse.