Ações da União Pet sobem 5,2% na estreia após fusão Petz-Cobasi

247 - As ações da União Pet, empresa criada a partir da fusão entre as redes Petz e Cobasi, estrearam em alta na B3, a bolsa de valores de São Paulo, nesta segunda-feira (5). Os papéis encerraram o primeiro dia de negociações cotados a R$ 3,87, o que representa uma valorização aproximada de 5,2% em relação ao preço de referência.

O volume financeiro movimentado pela nova companhia alcançou R$ 7,8 milhões no pregão inaugural. A União Pet passa a reunir duas das principais operações do varejo de produtos para animais de estimação no país, segmento que tem enfrentado maior pressão competitiva, sobretudo com o avanço das plataformas digitais de comércio.

Analistas do mercado avaliam que a estreia positiva dos papéis coloca a empresa em uma posição mais sólida para enfrentar o ambiente desafiador do setor pet. A maior escala operacional decorrente da fusão tende a ampliar a capacidade de competição frente aos grandes “marketplaces” on-line, que vêm ganhando espaço nesse mercado.

De acordo com avaliações técnicas, investidores aguardam agora uma atualização mais detalhada sobre as sinergias esperadas com a integração entre Petz e Cobasi. A expectativa é que essas informações sejam apresentadas até o fim de janeiro, o que deve trazer maior clareza sobre ganhos de eficiência e racionalização de custos.

Relatórios de análise também destacam que processos de fusão no varejo costumam envolver obstáculos operacionais no curto prazo. Experiências anteriores no setor indicam que ajustes em logística, sistemas e gestão podem gerar desafios iniciais, mesmo quando o potencial estratégico da operação é considerado positivo.

A criação da União Pet foi viabilizada após a aprovação da fusão pela área técnica do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Com o início das negociações na B3, o mercado passa a acompanhar de perto os próximos passos da empresa e os efeitos práticos do processo de integração entre as duas redes.