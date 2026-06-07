Alagoas avança no IDH e entra no alto desenvolvimento elaborado pelo PNUD

247 - Alagoas alcançou a faixa de Alto Desenvolvimento Humano ao atingir 0,746 ponto no IDH-M em 2024, após registrar o maior crescimento do país na última década e liderar a evolução social no Nordeste. Dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apontam que o estado entrou em novo patamar nos indicadores de educação, saúde e inclusão social.

O avanço consta no Radar IDHM, elaborado pelo PNUD em parceria com a Fundação João Pinheiro (FJP) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o levantamento, Alagoas tinha índice de 0,691 em 2021, ainda na faixa de médio desenvolvimento, e chegou a 0,746 em 2024, marca que oficializa sua entrada no grupo de Alto Desenvolvimento Humano.

A evolução chama atenção pela velocidade. Em 2012, Alagoas registrava IDH-M de 0,657. Desde então, o estado acumulou o maior avanço entre as 26 unidades da Federação e o Distrito Federal, resultado que coloca o território alagoano em posição de destaque nacional.

Para especialistas do PNUD, políticas públicas voltadas à educação básica, à permanência escolar e à assistência social tiveram papel central na redução das desigualdades e no enfrentamento da vulnerabilidade social.

Educação e saúde

O indicador de Educação impulsionou de forma decisiva a melhora do IDH-M alagoano. A área alcançou 0,729 ponto e teve crescimento de 5,4% em relação a 2021.

O relatório aponta avanços no fluxo escolar, aumento da escolaridade média da população e redução das desigualdades educacionais, com destaque para estudantes negros. Esses fatores ajudaram a elevar o desempenho geral do estado no índice.

Além da educação, Alagoas também registrou desempenho expressivo em Longevidade. O estado chegou a 0,823 ponto nesse indicador, faixa classificada pelo PNUD como Muito Alto Desenvolvimento Humano.

Governo se pronuncia

Ao comentar os dados, o governo alagoano citou algumas medidas. Uma delas foi o Cartão Escola 10, programa criado pelo Governo de Alagoas para combater a evasão escolar no ensino médio. Desde sua implantação, a iniciativa beneficiou mais de 150 mil estudantes e movimentou cerca de R$ 460 milhões na economia local.

O programa ganhou projeção nacional e serviu de inspiração para a criação do Pé-de-Meia, política federal voltada à permanência de jovens na escola.

A secretária de Estado da Educação, Roseane Vasconcelos, afirmou que os resultados expressam o efeito direto das políticas públicas adotadas nos últimos anos. "Esses resultados demonstram que investir na permanência dos estudantes na escola gera transformações reais na vida das famílias e no desenvolvimento do estado", afirmou.