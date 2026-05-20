ANP confirma petróleo em sítio de agricultor no sertão do Ceará

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) confirmou a presença de petróleo cru em uma propriedade rural localizada em Tabuleiro do Norte, no sertão do Ceará. A confirmação veio após análises técnicas realizadas sobre o material encontrado no local.

Segundo a coluna do jornalista Carlos Madeiro, do UOL, com a confirmação, a ANP informou que abriu um processo administrativo para avaliar tecnicamente a área e seu contexto geológico. O órgão também estuda a eventual inclusão da região em futuros blocos exploratórios da Oferta Permanente de Concessão, principal modalidade de licitação de áreas para exploração e produção de petróleo e gás no Brasil.

ANP diz que inclusão em bloco exploratório não é garantida

Em nota, a agência reguladora destacou que ainda não há garantia de que a área será incluída nos próximos editais de exploração. “É importante destacar que não há garantia de que essa inclusão vá ocorrer. A inclusão de blocos no edital da Oferta Permanente necessita de diversas etapas, não só internas da ANP como também de outros órgãos, como órgãos ambientais e Ministérios”, informou a agência. A ANP também afirmou que não existe prazo definido para a conclusão da avaliação técnica da área.

Descoberta aconteceu durante tentativa de encontrar água

A descoberta ocorreu em novembro de 2024, quando o agricultor Sidrônio Moreira decidiu perfurar um poço em sua propriedade para tentar reduzir a dependência de carros-pipa durante os períodos de seca na região.

Para financiar o serviço, ele contratou uma empresa especializada utilizando economias próprias e recursos obtidos por empréstimo. No entanto, ao atingir cerca de 30 metros de profundidade, a perfuração revelou um líquido preto, viscoso e denso, em vez de água.

A empresa ainda tentou abrir um segundo poço a aproximadamente 50 metros do primeiro ponto perfurado. Porém, logo no início da nova escavação, identificou novamente a presença do mesmo material escuro.

Universidades analisaram o material encontrado

Meses depois, um dos filhos do agricultor apresentou o caso ao engenheiro químico Adriano Lima, do campus de Tabuleiro do Norte do Instituto Federal do Ceará (IFCE).

O material coletado foi encaminhado ao Núcleo de Pesquisa em Economia de Baixo Carbono da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), onde passou por análises físico-químicas coordenadas pelos professores Frederico Ribeiro e Daniel Valadão.

Os estudos concluíram que o líquido é composto por uma mistura de hidrocarbonetos com propriedades muito semelhantes às do petróleo encontrado na região terrestre da Bacia Potiguar, uma das principais áreas produtoras de petróleo onshore do Nordeste brasileiro.