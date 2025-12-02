Ao retornar do Nordeste, Lula vai se reunir com Alcolumbre, diz relator

247 - Relator da sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o senador Weverton Rocha (PDT-MA) afirmou nesta terça-feira (2) que o presidente Lula pretende se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para definir um novo cronograma após o cancelamento da agenda no Senado.

“O presidente Lula me disse que assim que retornar do Nordeste ele irá procurar o Alcolumbre e marcar um encontro para que os dois possam, como chefes de poderes, dialogar”, afirmou o parlamentar, de acordo com a CNN Brasil.

O senador Davi Alcolumbre desmarcou a sabatina, agendada inicialmente para o dia 10 de dezembro. A indicação de Messias não teria sido comunicada pelo governo ao presidente do Senado, o que teria motivado o adiamento da sabatina.