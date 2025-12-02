Governo Lula rebate ataques de Alcolumbre sobre a indicação de Jorge Messias para o STF

247 - O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, afirmou que o governo não pretende "burlar" procedimento algum referente à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) adiar a sabatina do indicado de Lula (PT).

"Não tem nenhuma intenção do Executivo burlar qualquer coisa nesse sentido", disse o ministro a jornalistas nesta terça-feira (2).

Ao comentar sobre o adiamento da sabatina, Alcolumbre afirmou que o governo não enviou ao Senado a mensagem referente à indicação, publicada no Diário Oficial da União.

"Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo", afirmou Alcolumbre.

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu a importância da relação entre governo e Senado. A titular da SRI também descartou insinuações de que haveria negociação de cargos ou emendas ligadas à indicação de Messias para o STF.

Inicialmente, a sabatina estava agendada para ocorrer em 10 de dezembro. Messias precisa de pelo menos 41 votos dos senadores para ser aprovado.