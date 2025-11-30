Gleisi Hoffmann reforça respeito a Alcolumbre e rebate insinuações sobre cargos e emendas

247 – A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, publicou neste domingo (30) uma manifestação nas redes sociais em defesa da relação entre o governo federal e o Senado, após a polêmica envolvendo a demora no envio da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). No texto, Gleisi afirma que o governo mantém “o mais alto respeito e reconhecimento” pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e repele qualquer insinuação de que haveria negociação de cargos ou emendas ligada ao processo.

O posicionamento de Gleisi ocorre no mesmo dia em que Alcolumbre divulgou nota criticando setores do Executivo que, segundo ele, tentariam criar uma “falsa impressão” de fisiologismo entre os Poderes. A manifestação da ministra reforça que, assim como o Senado rejeitou esse tipo de interpretação, o governo Lula também considera ofensiva qualquer tentativa de atribuir motivações desse tipo à relação institucional.

Em sua postagem, a ministra escreveu:

“Temos pelo senador Davi Alcolumbre o mais alto respeito e reconhecimento. Jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas.”

Ela prossegue:

“O governo repele tais insinuações, da mesma forma que fez o presidente do Senado em nota na data de hoje, por serem ofensivas à verdade, a ambas as instituições e a seus dirigentes.”

Governo destaca histórico de diálogo e respeito ao Senado

Gleisi lembrou ainda que o relacionamento institucional entre o Executivo e o Senado tem sido marcado por transparência, lealdade e respeito às prerrogativas de cada Poder, citando exemplos recentes de indicações aprovadas pela Casa:

“O critério de mútuo respeito institucional presidiu a indicação pelo governo e apreciação pelo Senado Federal de dois dos atuais ministros do STF, do procurador-geral da República, em duas ocasiões, e de diretores do Banco Central e agências reguladoras.”

Ela concluiu que todos esses processos ocorreram de maneira correta e republicana, reforçando que as prerrogativas do Executivo na indicação e do Senado na apreciação dos nomes sempre foram observadas:

“Todos esses processos transcorreram com transparência e lealdade de ambas as partes, respeitadas as prerrogativas do Executivo na indicação dos nomes e do Senado Federal na apreciação dos indicados.”

A fala da ministra tenta pacificar o ambiente e conter especulações em meio à tensão provocada pela demora no envio da mensagem da indicação de Jorge Messias ao STF — episódio que expôs divergências, mas que o governo quer tratar como parte natural da dinâmica democrática entre os Poderes.