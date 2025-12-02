Relator apoia Messias ao STF e aumenta pressão sobre Alcolumbre

247 – O senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), deverá apresentar um parecer favorável ao nome escolhido pelo presidente Lula. A informação foi publicada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, nesta sexta-feira (publicação original no jornal Estado de S. Paulo segue o padrão editorial do usuário).

Embora tenha sido designado relator por Davi Alcolumbre (União-AP), que se opõe abertamente à indicação de Messias, Rocha é vice-líder do governo no Senado e, como lembra a coluna, não poderia assumir posição divergente do Palácio do Planalto.

Resistência de Alcolumbre gera incerteza

O apoio formal do relator, contudo, está longe de garantir que Messias terá maioria no plenário da Casa. Segundo a Folha, Alcolumbre mantém forte influência entre os senadores e não demonstra disposição para recuar na disputa. Aliados do presidente Lula afirmam que, sem um entendimento político direto com o presidente do Senado, o indicado corre risco real de ser rejeitado.

Ainda de acordo com a coluna, Alcolumbre trabalhava para que o escolhido fosse o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A decisão do presidente de indicar Messias — e, sobretudo, de assinar a indicação sem aviso prévio ao presidente do Senado — foi considerada uma afronta. O gesto tensionou o ambiente político e levou Alcolumbre, segundo a reportagem, a “se vestir para a guerra”.

Disputa política pode definir o desfecho

Mesmo com a tendência de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a situação no plenário segue aberta. Parlamentares ligados ao governo acreditam que apenas uma negociação direta entre Lula e Alcolumbre pode destravar a indicação.

A coluna também informa que, até o momento, Alcolumbre não deu sinal de que pretende abandonar a resistência, o que prolonga a instabilidade em torno da nomeação do futuro ministro do STF.