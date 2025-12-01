Lula articula apoio a Messias em almoço com relator de indicação ao STF

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, nesta segunda-feira (1º), o senador Weverton Rocha (PDT-MA) para um almoço no Palácio da Alvorada. O parlamentar é o relator da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O encontro ocorreu fora da agenda oficial e em meio ao avanço das críticas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que voltou a questionar a demora do Executivo em enviar a mensagem formalizando a indicação de Messias ao STF. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), também participou da reunião. As informações são do G1.

Reunião fora da agenda

O encontro no Alvorada ocorreu enquanto Alcolumbre declarava que causa “perplexidade” a ausência do documento oficial enviado pela Presidência. O presidente do Senado destacou que cabe à Casa aprovar ou rejeitar o nome indicado, assim como é prerrogativa do Executivo fazer a escolha.

Weverton Rocha, que comandará o relatório na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), terá papel central no processo. Caso seja aprovado na sabatina, Messias passará a integrar o colegiado de ministros do STF.

Críticas de Alcolumbre ampliam tensão

Mesmo escolhido diretamente por Lula, Jorge Messias não era o nome preferido de Alcolumbre, que tem demonstrado resistência pública à indicação. As tensões cresceram desde que o senador cobrou maior agilidade na tramitação, reforçando o desconforto entre o Executivo e a cúpula do Senado. O nome preferido por Alclumbre para a vaga aberta no STF com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso era o do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Sabatina de Messias segue marcada mesmo sem envio formal

A sabatina na CCJ está prevista para 10 de dezembro, apesar de a mensagem da Presidência da República ainda não ter sido encaminhada ao Legislativo. A data tem sido mantida como sinal político de continuidade do processo, mesmo com o impasse institucional.

Reunião com ministros para alinhar estratégias

Horas antes do almoço com Weverton Rocha, Lula se reuniu com ministros considerados estratégicos para o avanço da articulação política: Rui Costa (Casa Civil), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (ministra da Secretaria de Relações Institucionais).