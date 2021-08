Após acenar para ruas vazias, Bolsonaro é chamado de genocida em Juazeiro do Norte (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro visitou nesta sexta-feira (13) a cidade de Juazeiro do Norte (CE), para participar da entrega de residências do programa Casa Verde e Amarela, e foi recebido com desprezo e protestos pela população local.

Depois de circular por ruas esvaziadas de pessoas, Bolsonaro foi chamado de "genocida" e "assassino" por moradores.

O Estado do Ceará também será destino do ex-presidente Lula no mês de agosto. Ele fará um tour pelo Nordeste e a primeira parada será no estado do cearense, para fazer costuras políticas visando as eleições de 2022.

Terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste, com 6,5 milhões de eleitores, a unidade federativa é governada por Camilo Santana, que é do PT, mas mantém laços com a família Ferreira Gomes, dos irmãos Ciro e Cid.

