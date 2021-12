Em 3º dia de escracho, Moro é recebido sob vaias e gritos de “juiz ladrão” no Recife (vídeos)

Apoie o 247

247 - O ex-juiz parcial Sérgio Moro foi recebido sob vaias e gritos de “juiz ladrão” no Recife, neste domingo (5), em evento de lançamento de seu livro na capital pernambucana. O evento estava marcado para as 18h no teatro do Shopping Riomar, no bairro do Pina.

Os manifestantes levaram uma faixa com a frase “Moro suspeito prendeu Lula sem provas”, em alusão à sua conduta no judiciário de usar o cargo para obter vantagens políticas ilícitas.

Além de vaias e palavras de ordem - como “Moro satanás quebrou a Petrobras” e “juiz ladrão também é corrupção”, os participantes do ato cantaram o hino carnavalesco “Madeira que cupim não rói”, destacando o trecho “Queiram ou não queiram os juízes, Lula é de fato presidente”.

Durante o evento de lançamento, Moro chegou a colocar um chapéu de couro, típico do Nordeste, para parecer simpático com os presentes, mas o objetivo não foi atingido, como mostra a imagem .

Curitiba e Porto Alegre

Moro também foi alvo de forte escracho em Porto Alegre neste sábado (4), numa conferência do Podemos, partido para o qual se filiou recentemente para lançar sua candidatura à presidência, mas onde também fez o lançamento de seu livro, no teatro do Bourbon Shopping Country. Antes disso, houve protesto na noite de quinta-feira (2) no lançamento de Curitiba .

“Moro satanás quebrou a Petrobras”, gritam manifestantes no lançamento do livro do ex-juiz parcial no Recife, neste domingo pic.twitter.com/rcmxlKCS7x — Brasil 247 (@brasil247) December 5, 2021

Moro é recebido com vaias e gritos de "juiz ladrão" também no Recife pic.twitter.com/fQ1ZfCkDBF — Brasil 247 (@brasil247) December 5, 2021