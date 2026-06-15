Atlas/Focus: confira o cenário da disputa de 2º turno entre Elmano e Ciro no Ceará

247 - O governador Elmano de Freitas (PT) alcança 44,9% das intenções de voto em um eventual segundo turno para o Governo do Ceará, diante dos 53,2% registrados pelo ex-governador Ciro Gomes (PSDB), aponta pesquisa AtlasIntel/Focus realizada entre os dias 9 e 14 de junho. O levantamento mostra uma disputa competitiva no cenário estadual de 2026.

De acordo com a pesquisa Atlas/Focus, Ciro Gomes registra 53,2% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Elmano alcança 44,9%. Os votos brancos e nulos somam 1,8%, e 0,1% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam. Nos votos válidos, que desconsideram brancos, nulos e indecisos, Ciro aparece com 54,2%, contra 45,8% de Elmano.

Série temporal

A comparação com a rodada anterior da pesquisa revela avanço do atual governador. Na série temporal apresentada pelo levantamento, Elmano passou de 43% para 45% das intenções de voto no segundo turno entre março e junho de 2026.

No mesmo período, Ciro Gomes oscilou de 50% para 53%. Os dados também mostram redução do percentual de eleitores indecisos. Em março, o grupo representava 7% dos entrevistados. Na pesquisa de junho, caiu para 2%.

Primeiro turno segue equilibrado

O levantamento também identificou um cenário de forte equilíbrio no primeiro turno. Considerando todos os votos, Ciro Gomes aparece com 45,8%, enquanto Elmano de Freitas registra 44,8%. A diferença entre os dois é de apenas um ponto percentual.

Nos votos válidos, Ciro alcança 46,0% e Elmano chega a 45,1%, mantendo a distância mínima observada no cenário geral.

Metodologia

A pesquisa Atlas/Focus ouviu 1.223 eleitores do Ceará entre os dias 9 e 14 de junho de 2026. O levantamento foi realizado por recrutamento digital aleatório, possui margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado sob os números CE-03465/2026 e BR-01326/2026.