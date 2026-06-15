Elmano cresce e já empata com Ciro Gomes no Ceará

247 - A mais recente pesquisa AtlasIntel/Focus para a sucessão estadual no Ceará mostra um cenário de equilíbrio entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo cearense. O levantamento foi realizado entre terça-feira (9) e domingo (14), com 1.223 entrevistados, margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

De acordo com os dados divulgados pela AtlasIntel e pela Focus Poder, Ciro Gomes aparece com 45,8% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Elmano de Freitas registra 44,8%. A diferença entre os dois é de apenas um ponto percentual, configurando um cenário de empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

Os demais nomes testados ficaram bem atrás dos dois primeiros colocados. Eduardo Girão (Novo) alcançou 4,8%, Delegado Huggo Leonardo (Missão) obteve 2,7%, Giovanni Sampaio (PRD) registrou 1,3% e Jarrí Pereira (PSOL), 0,1%. Brancos, nulos e indecisos somam menos de 1% do total.

Nos votos válidos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado das eleições, Ciro Gomes aparece com 46,0%, enquanto Elmano de Freitas registra 45,1%. A distância entre os dois permanece inferior a um ponto percentual.

Segundo turno

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas. Nesse cenário, o ex-governador aparece com 54,2% dos votos válidos, contra 45,8% do atual governador.

A série histórica apresentada pelo levantamento indica crescimento de ambos os candidatos em relação ao cenário medido anteriormente. Ciro passou de 50% para 53%, enquanto Elmano avançou de 43% para 45% nas intenções de voto do segundo turno.

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel/Focus ouviu 1.223 eleitores do Ceará entre os dias 9 e 14 de junho de 2026. O levantamento utilizou recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), possui margem de erro de três pontos percentuais e está registrado sob os números CE-03465/2026 e BR-01326/2026.