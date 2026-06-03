Ciro Gomes tem 44% e Elmano 33% no Ceará, diz pesquisa Ipsos-Ipec

247 - Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta terça-feira (3) aponta o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) na liderança da corrida pelo Governo do Ceará. De acordo com o levantamento, o tucano aparece com 44% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, enquanto o governador Elmano de Freitas (PT), que deve disputar a reeleição, registra 33%. As informações são do G1.

Atrás dos dois principais nomes aparecem o senador Eduardo Girão (Novo), com 4% das intenções de voto, seguido por Jarir Pereira (Psol), Zé Batista (PSTU), Delegado Huggo Leonardo (Missão) e Giovanni Sampaio (PRD), todos com 1%. Os entrevistados que declararam intenção de votar em branco ou anular o voto somam 7%, enquanto 8% afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

O levantamento reforça um cenário de polarização entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas, que concentram a maior parte das preferências do eleitorado cearense. A distância entre os dois é superior à margem de erro da pesquisa, estimada em três pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo turno

A Ipsos-Ipec também simulou um eventual segundo turno entre os dois principais concorrentes. Nesse cenário, Ciro Gomes mantém a liderança, com 49% das intenções de voto, contra 41% de Elmano de Freitas. Os percentuais permanecem inalterados em relação à pesquisa anterior, divulgada em março, indicando estabilidade no confronto direto entre os dois pré-candidatos.

Além das intenções de voto, o instituto mediu o índice de rejeição dos possíveis postulantes ao Palácio da Abolição. Elmano de Freitas lidera nesse quesito, com 27% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de forma alguma. Na sequência aparecem Eduardo Girão, com 24%, e Zé Batista, com 22%.

Delegado Huggo Leonardo e Jarir Pereira registram rejeição de 20% cada, enquanto Giovanni Sampaio aparece com 17%. Ciro Gomes apresenta o menor índice entre os nomes avaliados, com 16% de rejeição.

A pesquisa ouviu 800 eleitores entre os dias 28 de maio e 1º de junho. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.