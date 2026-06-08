Avião com ACM Neto desvia pouso após problema técnico

247 - Um avião que transportava ACM Neto, vice-presidente do União Brasil e pré-candidato ao governo da Bahia em 2026, desviou o pouso nesta segunda-feira (8) após sofrer uma despressurização e perder altitude no sudoeste baiano. A aeronave estava nas proximidades de Brumado quando apresentou o problema técnico. ACM Neto e os demais ocupantes retornaram a Salvador, sem registro de feridos. Os relatos foram publicados no Portal G1.

O grupo tinha agenda em Livramento de Nossa Senhora, também no sudoeste da Bahia. A previsão era que os passageiros desembarcassem em Brumado e seguissem de carro até o município vizinho, mas as condições de voo impediram o pouso planejado.

Além de ACM Neto, estavam no avião o pré-candidato a senador João Roma (PL), o senador Angelo Coronel (Republicanos) e o deputado estadual Nelson Leal (PP).

Nas redes sociais, ACM Neto comentou o episódio e informou que todos os ocupantes da aeronave passam bem. Ele também agradeceu as mensagens de apoio recebidas após o susto. "Minha gratidão a Deus e a todos pelas orações", destacou.

João Roma e sua esposa, Roberta Roma, também divulgaram nota sobre o ocorrido. O casal relatou momentos de susto e tensão durante o voo e agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade.

Agenda política na Bahia

ACM Neto teve a pré-candidatura ao governo da Bahia anunciada pelo União Brasil em 30 de março, durante evento realizado em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado. O pré-candidato a vice-governador é Zé Cocá (PP), atual prefeito de Jequié.

Apesar dos anúncios políticos, as pré-candidaturas ainda não fazem parte do calendário eleitoral oficial. Os partidos só formalizam candidaturas durante as convenções partidárias, previstas para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto.

Aos 47 anos, ACM Neto busca disputar novamente o governo baiano. Ele já exerceu três mandatos como deputado federal e comandou a Prefeitura de Salvador por dois mandatos consecutivos.