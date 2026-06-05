Embraer supera 500 unidades da linha E2 encomendadas após venda para empresa dos EUA

247 - A Embraer alcançou um novo marco em sua aviação comercial ao ultrapassar a marca de 500 aeronaves encomendadas da família E2, informa a Folha de São Paulo. O resultado foi impulsionado por um novo acordo firmado com a Azorra, empresa de leasing de aeronaves sediada nos Estados Unidos, que adquiriu mais 15 jatos E195-E2, além de garantir direitos de compra para outras 15 unidades.

O negócio representa um avanço importante para o programa E2, principal aposta da fabricante brasileira no segmento de jatos comerciais de nova geração. Com a nova encomenda, a Azorra amplia sua carteira de pedidos da família E2 de 39 para 54 aeronaves.

O contrato reforça a parceria estratégica entre as duas companhias e evidencia o interesse crescente do mercado por aeronaves que combinam eficiência operacional, menor consumo de combustível e maior conforto para os passageiros.

Segundo John Evans, CEO e fundador da Azorra, o investimento contínuo na família E2 acompanha as necessidades atuais das companhias aéreas.

"Nosso contínuo investimento no E2 reflete a forte demanda das companhias aéreas por aeronaves de tamanho adequado, econômicas e operacionais. O E2 é ideal para operadores que buscam modernizar suas frotas, explorar novos mercados e aprimorar a experiência dos passageiros", afirmou.

Com o novo pedido, a Embraer consolida a trajetória de crescimento da família E2, que já conta com mais de 200 aeronaves em operação e atende 24 clientes em diferentes regiões do mundo. A fabricante destaca que os modelos da linha oferecem elevada eficiência de combustível, capacidade ajustada às necessidades das companhias aéreas e melhorias significativas na experiência dos passageiros.

Para a Embraer, a marca de 500 encomendas confirma a competitividade da plataforma no mercado global de aviação comercial. O presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, ressaltou a relevância da parceria com a Azorra para o desenvolvimento do programa.

"A Azorra tem sido uma parceira fundamental no sucesso do E2. Ultrapassar 500 pedidos é um marco que reforça a demanda por aeronaves eficientes, de alto desempenho e que proporcionam conforto aos passageiros, como o E195-E2", declarou.

O E195-E2 é atualmente o maior avião comercial produzido pela Embraer. O modelo se destaca pelo baixo consumo de combustível, redução das emissões de carbono, operação mais silenciosa e elevados índices de confiabilidade. Outro diferencial é a configuração interna de assentos 2-2, que elimina os assentos centrais e proporciona mais conforto aos passageiros, além de oferecer flexibilidade operacional para as companhias aéreas em diferentes mercados.