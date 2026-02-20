Inmet emite alerta de chuvas fortes na Bahia e em Pernambuco

247 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na madrugada desta sexta-feira (20), alerta amarelo para chuvas intensas em todos os 417 municípios da Bahia. As informações foram divulgadas pelo próprio órgão meteorológico, que detalhou a abrangência e os níveis de risco associados aos temporais no estado.

De acordo com o Inmet, o aviso é válido até às 23h59 e prevê precipitações que podem chegar a 50 milímetros por dia em diversas cidades baianas. O órgão aponta baixo risco de ocorrências como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além do alerta amarelo, que indica perigo potencial, 54 municípios da Bahia estão sob alerta laranja, classificação que representa situação de perigo. As áreas mais afetadas concentram-se principalmente nas regiões norte e oeste do estado.

Nessas localidades, o volume de chuva pode atingir até 100 milímetros por dia, com risco reconhecido de interrupção no fornecimento de energia, quedas de árvores, alagamentos e incidência de raios. O alerta laranja exige maior atenção das autoridades locais e da população diante da possibilidade de impactos mais significativos.

Pernambuco também entra em alerta

No interior de Pernambuco, o Inmet também publicou alerta amarelo para chuvas intensas. O aviso teve início às 0h01 e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

Segundo o instituto, são esperadas precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. A previsão inclui ventos com velocidade variando entre 40 km/h e 60 km/h.

Apesar do cenário de instabilidade, o órgão classifica como baixo o risco para ocorrências mais graves no estado pernambucano. Ainda assim, as condições meteorológicas indicam possibilidade de transtornos pontuais, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Os alertas reforçam o quadro de instabilidade atmosférica no Nordeste, com volumes expressivos de chuva previstos para diferentes regiões da Bahia e do interior de Pernambuco ao longo desta sexta-feira.