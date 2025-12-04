Bahia registra a menor taxa de mortes violentas em 13 anos

247 - A Bahia encerrou novembro de 2025 com o menor número de mortes violentas dos últimos 13 anos, resultado que marca uma inflexão histórica nos indicadores de criminalidade. Foram registradas 273 ocorrências, contra 379 no mesmo mês de 2024, o que representa queda de 28%, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A redução é atribuída a investigações qualificadas, expansão do efetivo, reforço do policiamento, uso de tecnologia, operações de inteligência e revisão de protocolos internos.

Ampliação de efetivo e modernização operacional

Nos últimos dois anos, o Estado contratou 6 mil policiais e bombeiros, convocou 2 mil reservistas e mantém em formação 2.084 policiais militares e 422 bombeiros. Outras 2 mil vagas para a Polícia Militar serão preenchidas no início de dezembro, reforçando a presença territorial e a capacidade operacional.

Plano Bahia pela Paz e políticas de prevenção

O Plano Bahia pela Paz integra secretarias estaduais, sistema de Justiça e municípios para promover ações preventivas e reduzir a violência letal. O programa inclui investimentos em políticas sociais, redes de atendimento e atividades voltadas aos jovens, ampliando a atuação em territórios vulneráveis.

Entre os principais equipamentos estão os Coletivos Bahia pela Paz, voltados ao atendimento psicossocial e à articulação comunitária para jovens de 12 a 29 anos, instalados em Salvador e Feira de Santana, com previsão de expansão.

Comitê Milae e fortalecimento do controle institucional

Como parte do aperfeiçoamento da política de segurança, foi criado o Comitê de Monitoramento de Mortes por Intervenção Legal (Milae). O grupo reúne Corregedoria, Ouvidoria, Inteligência, Polícias Civil e Militar e o Departamento de Polícia Técnica, com atribuições de acompanhar operações, revisar procedimentos, monitorar ocorrências e propor ajustes aos protocolos.

A estrutura atua em conjunto com o Plano de Atuação Qualificada dos Agentes do Estado (PQuali), que orienta capacitações contínuas, uso adequado de instrumentos não letais, apoio psicológico e padrões de investigação.

Indicadores de 2023 a 2025 mostram avanços consistentes

Segundo dados consolidados pela SSP, as mortes violentas caíram 8,2% entre 2023 e 2024 e 12% entre 2024 e 2025. Entre outros indicadores, houve redução de 5,8% nos roubos e furtos de veículos, queda de 47% nos roubos em ônibus e eliminação total dos roubos a banco em 2025. As prisões por reconhecimento facial somaram 1.830, alta de 61%.

Estrutura, tecnologia e expansão da rede policial

Entre 2023 e 2025, o Estado inaugurou 235 unidades de segurança e entregou 6.500 viaturas, 20 mil coletes balísticos e 3.787 armas, além de adquirir 1.700 tasers e 23 mil espargidores. Foram instaladas 1.300 câmeras corporais e concluída a digitalização de serviços em 402 municípios, com expansão dos sistemas de reconhecimento facial e de placas. A criação da Universidade Corporativa da Segurança Pública integra a agenda de qualificação.

Aumento da produtividade e operações de inteligência

Em 2025, as forças policiais apreenderam 12 toneladas de drogas, erradicaram 2 milhões de pés de maconha e localizaram 126 fuzis. Também foram desarticulados 23 laboratórios de drogas, capturadas 46 lideranças de facções — 19 em outros estados — e presas 14 pessoas do Baralho do Crime. O total de prisões alcançou 28.110, aumento de 26,6%.

Entre 2024 e 2025, mais de 370 operações de grande porte foram realizadas pela SSP e por forças integradas do CIRA. Entre os destaques estão Primus, Rota Proibida, Brilho do Amanhã, Rainha do Sul e Sinetes, com bloqueios bilionários e desarticulação de redes financeiras e interestaduais.

Operação Verão reforça presença policial

Com mais de 11 mil profissionais mobilizados, a Operação Verão amplia o policiamento ostensivo em Salvador, Região Metropolitana e áreas turísticas até abril de 2026, combinando patrulhamento, monitoramento por câmeras e resposta rápida.

Reorganização territorial e novos marcos regulatórios

O governo sancionou a reorganização territorial da segurança pública, criando novas Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP), atualizando as Áreas Integradas (AISP) e apresentando um novo código de ética e disciplina dos militares, com foco em gestão regional e análise de dados.