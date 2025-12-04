PF apreende mais de 600kg de cocaína e prende dois homens em Blumenau

247 - A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (2) uma operação que resultou na apreensão de 613 quilos de cocaína em Blumenau (SC). De acordo com informações divulgadas pela própria PF, a ação integrou uma estratégia de repressão ao tráfico internacional e contou com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.

A PF detalha que o mandado de busca foi cumprido em um galpão pertencente a uma empresa de exportação de ligas metálicas. A corporação informou que a droga estava escondida em um bunker no subsolo do imóvel, exigindo o uso de máquinas pesadas para liberar o acesso ao compartimento.

A partir dos elementos reunidos durante a apreensão, os agentes solicitaram judicialmente a prisão de um dos suspeitos e novas buscas em um endereço residencial ligado a ele, em Florianópolis. Nessa etapa, foram confiscados veículos, embarcações, joias e documentos que, segundo a PF, podem estar ligados ao esquema criminoso.

As investigações que levaram à apreensão e à prisão de dois homens — um em flagrante e outro por mandado — apontam que a empresa investigada funcionava como fachada para um fluxo contínuo de envio de cocaína à Europa. O galpão servia, segundo a corporação, como ponto de preparação e armazenamento da droga antes do transporte internacional.

Os agentes identificaram ainda conexões com uma rede criminosa de atuação internacional, com base operacional em Santa Catarina. Esse grupo combinaria estrutura empresarial, logística fornecida por brasileiros e liderança de estrangeiros. Entre os investigados, há cidadãos britânicos procurados fora do país, com histórico de envolvimento no tráfico internacional de drogas no Reino Unido.