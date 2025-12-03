PF apreende R$ 90 mil em espécie no carro do deputado Rodrigo Bacellar

247 - A Polícia Federal apreendeu R$ 90 mil em dinheiro vivo no carro do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (UNião Brasil) durante a operação Unha e Carne, deflagrada nesta quarta-feira (3).As informações são do UOL.

A PF investiga se Bacellar orientou o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias (MDB), a esvaziar sua casa um dia antes da operação que resultou na prisão dele, em setembro. Informações já reunidas pelos investigadores indicam sinais de conversa entre os dois na véspera da ação.

Bacellar tem nome cotado para disputar o governo do Rio

Aliado do governador Cláudio Castro (PL), Bacellar é apontado como possível candidato ao governo do Rio em 2026. Ele foi eleito deputado estadual em 2018 pelo Solidariedade, reeleito em 2022 pelo PL e migrou para o União Brasil no ano passado.

O parlamentar presidiu a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2023 e foi reconduzido ao comando da Casa por unanimidade neste ano. Antes disso, ocupou o cargo de secretário de Estado de Governo em 2021.

Em nota, a Alerj informou que não foi oficialmente comunicada sobre a operação e que adotará as medidas necessárias assim que tiver acesso às informações completas. O UOL afirma tentar contato com a defesa de Bacellar.

Prisão de TH Joias e suspeitas de ligação com o Comando Vermelho

A investigação que atingiu Bacellar é derivada da Operação Zargun, que levou à prisão de TH Joias em setembro. Ele é acusado de tráfico e de integrar o Comando Vermelho, utilizando o mandato para beneficiar interesses da facção.

De acordo com o Ministério Público, TH nomeou comparsas para cargos na Alerj e participou diretamente de operações de compra e venda de drogas, armas e equipamentos antidrones destinados ao crime organizado, além de ter realizado pagamentos a membros do Comando Vermelho.