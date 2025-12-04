Megaoperação da PCDF mira células do PCC e cumpre 50 mandados no DF

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal realiza, nesta quinta-feira (4), uma ampla ofensiva contra grupos associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com informações divulgadas pelo Metrópoles, a ação é coordenada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor) em parceria com o Gaeco do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

A ofensiva deu origem às operações Concórdia II e Occasus, ambas direcionadas a interromper a reestruturação de núcleos ligados à facção paulista. As investigações apontam que o PCC vinha atuando por meio de células independentes, distribuídas pelo DF, cada uma com estrutura própria, mas alinhada ao comando nacional.

Ao todo, 110 agentes foram mobilizados para cumprir 25 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em várias regiões administrativas, entre elas Samambaia, Santa Maria, Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas e Núcleo Bandeirante. Endereços em Valparaíso (GO) e unidades prisionais do Distrito Federal também foram alvo das diligências. Conforme a apuração policial, o grupo buscava ampliar sua influência sobre a massa carcerária, impor regras internas e impulsionar atividades de tráfico de drogas e armas, além de estender o controle para áreas externas aos presídios.

Avanço da Concórdia II

A fase atual da Concórdia II ocorre após a análise de materiais apreendidos em abril, quando 14 suspeitos já haviam sido detidos. Nesta etapa, 18 mandados de prisão são cumpridos contra investigados por tráfico e extorsão atuantes em Brazlândia e localidades próximas, reforçando o foco na desarticulação de estruturas que vinham se reorganizando na região.

Desdobramentos da Occasus

A operação Occasus, por sua vez, foi iniciada após a Draco identificar a participação de membros da facção paulista em uma tentativa de homicídio contra um rival pertencente a um grupo do Rio de Janeiro. O ataque teria ocorrido no Recanto das Emas. Nesta frente, a polícia cumpre sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão.

Durante a mesma semana, outros 11 integrantes de uma facção local já haviam sido capturados em ações relacionadas à Operação Shot Caller, concluída em 2024.

Segundo a PCDF, as ações fazem parte da 3ª edição da Operação Renorcrim, iniciativa de alcance nacional coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), com foco no enfrentamento de facções em todo o país.