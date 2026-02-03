TV 247 logo
      Câmara de Recife rejeita pedido de impeachment contra João Campos

      Manifestantes geraram tumulto na Câmara Municipal e o esquema de segurança precisou ser reforçado

      João Campos (Foto: Grupo Esfera / Divulgação)

      247 - A Câmara Municipal de Recife-PE rejeitou nesta terça-feira (3) um pedido de impeachment contra o prefeito João Campos (PSB). Na votação em plenário, 25 vereadores votaram contra a abertura do processo, apenas nove foram favoráveis e foi registrada uma abstenção.

      De acordo com informações da CBN, manifestantes geraram tumulto na Câmara Municipal e o esquema de segurança precisou ser reforçado. 

      O pedido de impeachment foi promovido pelo vereador Eduardo Moura (Novo). Ele acusou Campos de alteração no resultado do concurso público para a Procuradoria Geral do Município. De acordo com a prefeitura, a questão envolvendo a nomeação supostamente irregular ocorreu "dentro da vigência do certame e mediante amparo administrativo, conforme previsto nas normas aplicáveis”. 

      Em dezembro do ano passado, a prefeitura de Recife cancelou a nomeação supostamente irregular. 

      Veja como votaram os vereadores

      Pela admissibilidade do pedido de impeachment:

      Alcides Teixeira Neto (Avante);
      Alef Collins (PP);
      Davi Muniz (PSD);
      Felipe Alecrim (Novo);
      George Bastos (Novo) – suplente de Eduardo Moura;
      Gilson Machado Filho (PL);
      Paulo Muniz (PL);
      Thiago Medina (PL);
      Fred Ferreira (PL).

      Contra a admissibilidade:

      Aderaldo Pinto (PSB)
      Carlos Muniz (PSB);
      Chico Kiko (PSB);
      Cida Pedrosa (PCdoB);
      Eduardo Mota (PSB);
      Eriberto Rafael (PSB);
      Fabiano Ferraz (MDB);
      Felipe Francismar (PSB);
      Gilberto Alves (PRD);
      Hélio Guabiraba (PSB);
      Júnior Bocão (PSD);
      Júnior de Cleto (PSB);
      Kari Santos (PT);
      Liana Cirne (PT);
      Luiz Eustáquio (PSB);
      Natália de Menudo (PSB);
      Osmar Ricardo (PT);
      Professora Ana Lúcia (Republicanos);
      Rinaldo Júnior (PSB);
      Rodrigo Coutinho (Republicanos);
      Romerinho Jatobá (PSB);
      Samuel Salazar (MDB);
      Tadeu Calheiros (MDB);
      Wilton Brito (PSB);
      Zé Neto (PSB).

      Abstenções:

      Jô Cavalcanti (PSOL): abstenção;
      Agora é Rubem (PSB): não votou;
      Flávia de Nadegi (PV): não votou.

