Câmara de Recife rejeita pedido de impeachment contra João Campos

247 - A Câmara Municipal de Recife-PE rejeitou nesta terça-feira (3) um pedido de impeachment contra o prefeito João Campos (PSB). Na votação em plenário, 25 vereadores votaram contra a abertura do processo, apenas nove foram favoráveis e foi registrada uma abstenção.

De acordo com informações da CBN, manifestantes geraram tumulto na Câmara Municipal e o esquema de segurança precisou ser reforçado.

O pedido de impeachment foi promovido pelo vereador Eduardo Moura (Novo). Ele acusou Campos de alteração no resultado do concurso público para a Procuradoria Geral do Município. De acordo com a prefeitura, a questão envolvendo a nomeação supostamente irregular ocorreu "dentro da vigência do certame e mediante amparo administrativo, conforme previsto nas normas aplicáveis”.

Em dezembro do ano passado, a prefeitura de Recife cancelou a nomeação supostamente irregular.

Veja como votaram os vereadores

Pela admissibilidade do pedido de impeachment:

Alcides Teixeira Neto (Avante);

Alef Collins (PP);

Davi Muniz (PSD);

Felipe Alecrim (Novo);

George Bastos (Novo) – suplente de Eduardo Moura;

Gilson Machado Filho (PL);

Paulo Muniz (PL);

Thiago Medina (PL);

Fred Ferreira (PL).

Contra a admissibilidade:

Aderaldo Pinto (PSB)

Carlos Muniz (PSB);

Chico Kiko (PSB);

Cida Pedrosa (PCdoB);

Eduardo Mota (PSB);

Eriberto Rafael (PSB);

Fabiano Ferraz (MDB);

Felipe Francismar (PSB);

Gilberto Alves (PRD);

Hélio Guabiraba (PSB);

Júnior Bocão (PSD);

Júnior de Cleto (PSB);

Kari Santos (PT);

Liana Cirne (PT);

Luiz Eustáquio (PSB);

Natália de Menudo (PSB);

Osmar Ricardo (PT);

Professora Ana Lúcia (Republicanos);

Rinaldo Júnior (PSB);

Rodrigo Coutinho (Republicanos);

Romerinho Jatobá (PSB);

Samuel Salazar (MDB);

Tadeu Calheiros (MDB);

Wilton Brito (PSB);

Zé Neto (PSB).

Abstenções:

Jô Cavalcanti (PSOL): abstenção;

Agora é Rubem (PSB): não votou;

Flávia de Nadegi (PV): não votou.