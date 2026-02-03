Câmara de Recife rejeita pedido de impeachment contra João Campos
Manifestantes geraram tumulto na Câmara Municipal e o esquema de segurança precisou ser reforçado
247 - A Câmara Municipal de Recife-PE rejeitou nesta terça-feira (3) um pedido de impeachment contra o prefeito João Campos (PSB). Na votação em plenário, 25 vereadores votaram contra a abertura do processo, apenas nove foram favoráveis e foi registrada uma abstenção.
De acordo com informações da CBN, manifestantes geraram tumulto na Câmara Municipal e o esquema de segurança precisou ser reforçado.
O pedido de impeachment foi promovido pelo vereador Eduardo Moura (Novo). Ele acusou Campos de alteração no resultado do concurso público para a Procuradoria Geral do Município. De acordo com a prefeitura, a questão envolvendo a nomeação supostamente irregular ocorreu "dentro da vigência do certame e mediante amparo administrativo, conforme previsto nas normas aplicáveis”.
Em dezembro do ano passado, a prefeitura de Recife cancelou a nomeação supostamente irregular.
Veja como votaram os vereadores
Pela admissibilidade do pedido de impeachment:
Alcides Teixeira Neto (Avante);
Alef Collins (PP);
Davi Muniz (PSD);
Felipe Alecrim (Novo);
George Bastos (Novo) – suplente de Eduardo Moura;
Gilson Machado Filho (PL);
Paulo Muniz (PL);
Thiago Medina (PL);
Fred Ferreira (PL).
Contra a admissibilidade:
Aderaldo Pinto (PSB)
Carlos Muniz (PSB);
Chico Kiko (PSB);
Cida Pedrosa (PCdoB);
Eduardo Mota (PSB);
Eriberto Rafael (PSB);
Fabiano Ferraz (MDB);
Felipe Francismar (PSB);
Gilberto Alves (PRD);
Hélio Guabiraba (PSB);
Júnior Bocão (PSD);
Júnior de Cleto (PSB);
Kari Santos (PT);
Liana Cirne (PT);
Luiz Eustáquio (PSB);
Natália de Menudo (PSB);
Osmar Ricardo (PT);
Professora Ana Lúcia (Republicanos);
Rinaldo Júnior (PSB);
Rodrigo Coutinho (Republicanos);
Romerinho Jatobá (PSB);
Samuel Salazar (MDB);
Tadeu Calheiros (MDB);
Wilton Brito (PSB);
Zé Neto (PSB).
Abstenções:
Jô Cavalcanti (PSOL): abstenção;
Agora é Rubem (PSB): não votou;
Flávia de Nadegi (PV): não votou.