Candidato ao governo do Piauí cancela anúncio de vice após operação da PF atingir Ciro Nogueira

247 - A nova fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, provocou forte repercussão no cenário político do Piauí e levou o PP a cancelar um evento que marcaria o anúncio do vice na chapa do pré-candidato ao governo estadual Joel Rodrigues. As informações foram publicadas originalmente pela coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo.

Joel Rodrigues, presidente estadual do PP no Piauí, pretendia oficializar nesta quinta-feira (7) o ex-deputado federal José Maia Filho, conhecido como Mainha, como vice de sua pré-candidatura ao governo do estado. O evento, porém, foi cancelado de última hora após a operação atingir diretamente o senador Ciro Nogueira (PP-PI), uma das principais lideranças da legenda no estado.

Operação provoca impacto político imediato

Mainha, filiado ao Podemos, vinha se apresentando como pré-candidato ao governo do Piauí. A aliança com Joel Rodrigues era considerada estratégica para fortalecer a oposição em um estado historicamente alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT.

A nova fase da operação caiu como uma bomba entre lideranças políticas piauienses. Integrantes da base do governador Rafael Fonteles (PT) passaram a relacionar diretamente o cancelamento do evento ao avanço das investigações envolvendo Ciro Nogueira.

PP decide reduzir exposição pública

Nos bastidores, dirigentes do PP avaliam que o momento exige cautela. A leitura interna é de que o partido deve evitar novos movimentos políticos nos próximos dias até que a repercussão da operação diminua.

A decisão de suspender o anúncio do vice foi interpretada como uma tentativa de conter desgastes em meio ao impacto político causado pela investigação.

Oposição tenta reorganizar estratégia eleitoral

Publicamente, Joel Rodrigues afirma que não há pressa para definir a composição da chapa. O dirigente do PP tem declarado que a escolha do vice deve ocorrer apenas próximo ao período das convenções partidárias.

A união entre Joel Rodrigues e Mainha vinha sendo tratada como uma das principais apostas da oposição para tentar ampliar competitividade na disputa pelo governo do Piauí nas eleições estaduais.