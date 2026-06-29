Chuvas deixam mais de 3 mil fora de casa em Pernambuco

247 - Mais de 3 mil pessoas estão fora de casa em Pernambuco após as fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata do estado. Segundo a Folha de São Paulo, a Defesa Civil de Pernambuco informou que os municípios de Goiana e Timbaúba concentram os maiores impactos das enchentes provocadas pela elevação do nível dos rios da região.

O balanço mais recente aponta milhares de moradores desalojados e desabrigados, enquanto equipes estaduais e municipais seguem mobilizadas para prestar assistência às famílias atingidas. Além disso, cinco rios já atingiram ou ultrapassaram a cota de inundação, mantendo o cenário de alerta em diversas cidades.

Goiana enfrenta nova tragédia climática

Goiana, localizada a cerca de 65 quilômetros do Recife, é a cidade mais afetada pelas enchentes. O município contabiliza 481 pessoas acolhidas em abrigos e aproximadamente 900 desalojadas após a cheia do rio Goiana. Apenas no domingo (29), o volume de chuva superou 110 milímetros.

Na zona rural, um rebanho de gado permaneceu ilhado por causa da inundação. A prefeitura informou que o resgate dos animais deverá começar nesta terça-feira (30), caso o nível das águas continue diminuindo.

O município volta a enfrentar uma tragédia climática menos de dois meses após decretar situação de emergência em razão das fortes chuvas registradas no início de maio. Na ocasião, conforme a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), quase 170 milímetros de chuva caíram em apenas 24 horas, provocando danos em residências, escolas e outras estruturas públicas.

Timbaúba registra o maior número de desalojados

Em Timbaúba, a cheia do rio Tracunhaém deixou 1.578 pessoas desalojadas e outras 13 desabrigadas. Outros municípios também registram prejuízos causados pelas chuvas. Macaparana contabiliza 29 desabrigados. Em Vicência, 60 pessoas precisaram deixar suas casas, enquanto São Vicente Férrer registra cinco desalojados.

Governo amplia assistência às famílias

O Governo de Pernambuco enviou ajuda humanitária às cidades mais afetadas pelas enchentes.

Para Goiana, foram destinados 400 kits de higiene, 400 kits de limpeza, 700 colchões e 1.400 lençóis. Já Timbaúba recebeu 200 colchões, 400 lençóis, 50 kits de limpeza, 100 kits de higiene, 200 garrafas de água mineral de cinco litros e 41 cestas básicas.

O objetivo é atender as famílias que permanecem fora de casa e reduzir os impactos causados pelas enchentes.

Cinco rios seguem acima da cota de inundação

Segundo a Apac, os rios Goiana, Tracunhaém, Pirangi, Capibaribe Mirim e Siriji atingiram ou ultrapassaram a cota de inundação.

Apesar do cenário de alerta, a previsão meteorológica indica redução da intensidade das chuvas na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife até, pelo menos, o próximo sábado (4). A expectativa é que a diminuição das precipitações contribua para a baixa gradual do nível dos rios e facilite as ações de assistência às populações atingidas.