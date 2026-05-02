Chuvas em Pernambuco e Paraíba deixam mais de 3 mil desabrigados ou desalojados e provocam mortes

247 - As fortes chuvas que atingem Pernambuco e Paraíba já deixaram mais de 3 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo balanço divulgado pelo governo federal. De acordo com os dados, a Paraíba concentra o maior número de afetados até o momento, com cerca de 1.500 famílias desalojadas e 300 pessoas desabrigadas. O estado também decretou estado de calamidade pública após a intensificação das chuvas, informa o jornal O Globo.

As chuvas começaram a atingir a região na sexta-feira (1º) e, ainda na Paraíba, dois homens morreram eletrocutados antes de uma corrida em comemoração ao Dia do Trabalhador. Segundo nota do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, os impactos estão concentrados em municípios como Conde, João Pessoa, Bayeux, Campina Grande, Patos, Sousa, Cajazeiras e Cabedelo.

O governador Lucas Ribeiro (PP) afirmou que as equipes estaduais estão mobilizadas para atender a população atingida. "Estamos com toda a estrutura do Estado mobilizada em campo, acompanhando de perto cada ocorrência e atuando para dar respostas rápidas à população. O que vimos nas cidades exige sensibilidade e urgência. Por isso, nosso foco é reduzir os transtornos, garantir assistência imediata e restabelecer, o quanto antes, as condições de mobilidade e segurança", disse.

Em Pernambuco, os efeitos das chuvas das últimas 48 horas incluem alagamentos, inundações, deslizamentos de terra e desmoronamentos. O estado registra 1.253 pessoas desalojadas e 251 desabrigadas. As ocorrências se concentram principalmente na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte, atingindo municípios como Recife, Olinda, Paulista, Goiana e Timbaúba.

Também foram confirmadas quatro mortes no estado, duas no bairro Dois Unidos, no Recife, e duas em Olinda, todas relacionadas a deslizamentos de terra e desmoronamentos em áreas de encosta. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que não houve, até o momento, reconhecimento federal de situação de emergência, mas equipes técnicas seguem atuando em campo.

Atualmente, quatro integrantes da Defesa Civil Nacional estão no Recife para coordenar ações com autoridades locais e estaduais. "As ações seguem focadas no socorro à população afetada, e os dados podem ser atualizados a qualquer momento, conforme a evolução das ocorrências", informou o ministério em nota. A pasta também afirmou que mantém monitoramento contínuo da situação em regime permanente, em articulação com órgãos federais, estaduais e municipais.