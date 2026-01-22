Ciro Gomes aparece na liderança da corrida ao governo do Ceará, aponta pesquisa

247 - O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) lidera a disputa pelo comando do Palácio da Abolição nas eleições estaduais de 2026, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (22). De acordo com a pesquisa, ele aparece à frente do atual governador, Elmano de Freitas (PT), em um cenário estimulado de primeiro turno, consolidando uma vantagem significativa na preferência do eleitorado cearense.

O estudo, realizado pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 17 e 21 de janeiro, aponta Ciro Gomes com 44,8% das intenções de voto. Em segundo lugar está Elmano de Freitas, com 34,2%. O senador Eduardo Girão (Novo) surge na sequência, com 7,9%, enquanto o candidato Professor Jarir Pereira (Psol) registra 1,6%. Entre os entrevistados, 6,3% afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto, e 5,3% disseram não saber ou preferiram não responder.

A pesquisa ouviu 1.502 eleitores em 68 municípios do Ceará. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-05139/2026. O levantamento teve custo de R$ 125 mil e foi financiado pela empresa Don7 Media.

Além do cenário de primeiro turno, o instituto também simulou um eventual segundo turno entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas. Nesse recorte, o ex-governador amplia a vantagem e alcança 51,9% das intenções de voto, contra 37,2% do atual chefe do Executivo estadual. Nesse cenário, 6,4% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 4,5% não souberam responder.