Ciro Gomes e Elmano de Freitas empatam na liderança no Ceará, aponta Atlas/Focus

247 - A disputa pelo governo do Ceará segue aberta e marcada pelo equilíbrio entre os principais concorrentes. Pesquisa Atlas/Focus divulgada nesta quarta-feira (17) aponta empate técnico entre o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) e o atual governador Elmano de Freitas (PT) na corrida pelo Palácio da Abolição.

Segundo o InfoMoney, o levantamento aponta que Ciro Gomes registra 45,8% das intenções de voto, enquanto Elmano aparece com 44,8%. Como a diferença entre os dois está dentro da margem de erro de três pontos percentuais, o cenário é considerado de empate técnico.

Demais candidatos aparecem distantes

Atrás dos dois líderes, o senador Eduardo Girão (Novo) soma 4,8% das intenções de voto. Em seguida aparecem Delegado Huggo Leonardo (Missão), com 2,7%, e Giovanni Sampaio (PRD), com 1,3%. O professor Jarir Pereira (Psol) registra 0,1%. Os votos brancos e nulos somam 0,4%, enquanto 0,2% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

Ciro lidera em eventual segundo turno

O levantamento também simulou um eventual segundo turno entre os dois principais candidatos. Nesse cenário, Ciro Gomes aparece com 53,2% das intenções de voto, diante de 44,9% de Elmano de Freitas. Brancos e nulos representam 1,8% dos entrevistados. Já os eleitores que não souberam responder correspondem a 0,1%.

Maioria rejeita novo mandato de Elmano

A Atlas/Focus também perguntou aos entrevistados se o atual governador merece ou não ser reconduzido ao cargo. De acordo com os resultados, 52% afirmaram que Elmano não merece um segundo mandato. Outros 45,3% disseram que o governador merece ser reeleito, enquanto 2,7% não souberam opinar.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Atlas/Focus ouviu 1.223 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 9 e 14 de junho. As entrevistas foram realizadas por meio de recrutamento digital aleatório, utilizando a metodologia Atlas RDR.

O levantamento possui margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob os números CE-03465/2026 e BR-01326/2026.