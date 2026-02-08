Datafolha aponta João Campos na liderança pela disputa ao governo de Pernambuco

247 - O prefeito do Recife, João Campos (PSB), aparece na liderança da corrida pelo governo de Pernambuco, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada na última sexta-feira (6). As informações foram publicadas originalmente pelo Metrópoles, que teve acesso ao levantamento encomendado pela CBN Recife.

De acordo com os dados, Campos registra 47% das intenções de voto, contra 35% da atual governadora Raquel Lyra (PSD). Em seguida, aparecem Eduardo Moura (Novo), com 5%, e Ivan Moraes (PSOL), com 1%. Brancos e nulos somam 10%, enquanto 2% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

A vantagem do prefeito da capital pernambucana o coloca em posição confortável neste momento inicial da disputa, especialmente em um cenário que ainda antecede a oficialização das candidaturas. Nos bastidores, a expectativa é que João Campos confirme sua entrada na corrida eleitoral até abril.

O levantamento foi contratado pela CBN Recife e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números PE-09595/2026 e BR-06559/2026. A pesquisa ouviu 1.022 eleitores entre os dias 2 e 4 de fevereiro em diferentes regiões do estado.

Segundo o Datafolha, o grau de confiança do estudo é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica que, mesmo no limite máximo da variação, Campos permanece numericamente à frente da governadora.

O instituto também simulou um eventual segundo turno entre João Campos e Raquel Lyra. Nesse cenário, 53% dos eleitores pernambucanos afirmaram que votariam no atual prefeito do Recife, ampliando a vantagem sobre a adversária.

A disputa pelo governo estadual promete ganhar intensidade nos próximos meses, especialmente com a proximidade do período de definições partidárias e alianças. Até lá, os números do Datafolha indicam um cenário favorável ao prefeito da capital, mas ainda sujeito a mudanças conforme a campanha avance e os candidatos consolidem suas estratégias.