João Campos tem 47% e Raquel Lyra 35% em Pernambuco, diz Datafolha

247 - O prefeito do Recife, João Campos (PSB), aparece na liderança da corrida pelo governo de Pernambuco com 47% das intenções de voto, enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD) soma 35%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (6).

O levantamento mostra uma redução significativa na distância entre os dois principais nomes da disputa, impulsionada pelo crescimento de Raquel Lyra e pela queda de João Campos em comparação com a rodada anterior.

A pesquisa indica que a diferença entre os dois caiu 10 pontos percentuais em relação ao estudo realizado em outubro do ano passado. Naquele momento, João Campos registrava 52%, enquanto Raquel Lyra aparecia com 30%, o que configurava uma vantagem mais ampla do prefeito sobre a atual governadora.

Além dos dois principais candidatos, o levantamento também testou outros nomes. O deputado estadual Eduardo Moura (Novo) aparece com 5%, enquanto o deputado estadual Ivan Moraes (PSol) registra 1% das intenções de voto.

O Datafolha foi encomendado pela CBN Recife e pela CBN Caruaru e ouviu 1.022 eleitores presencialmente entre os dias 2 e 5 de fevereiro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é PE-09595/2026.

Pesquisa espontânea aponta vantagem de Raquel Lyra

O levantamento também avaliou o cenário da pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem sem que sejam apresentados nomes de possíveis candidatos.

Nesse recorte, Raquel Lyra foi citada por 24% dos eleitores, enquanto 18% afirmaram que votariam em João Campos, sugerindo um nível maior de lembrança imediata da governadora no eleitorado pernambucano.

Os dados indicam que, apesar da liderança de João Campos na pesquisa estimulada, a disputa pelo Palácio do Campo das Princesas segue em movimento, com sinais de redução da vantagem do prefeito recifense sobre a atual governadora.