PT deve apoiar João Campos em Pernambuco, diz Humberto Costa

247 - O senador Humberto Costa (PT), uma das principais lideranças do partido em Pernambuco, afirmou que a tendência é o PT apoiar o prefeito do Recife, João Campos (PSB), na disputa pelo governo estadual, afastando a possibilidade de uma aliança eleitoral com a governadora Raquel Lyra (PSD), que deve concorrer à reeleição. A declaração sinaliza que, apesar dos gestos recentes de aproximação feitos por Raquel Lyra ao governo federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve subir em seu palanque nas eleições de 2026. As informações são da CNN Brasil.

PT e PSB: aliança histórica volta ao centro da disputa

Humberto Costa reconheceu que o PT mantém uma boa relação com a governadora, mas ressaltou que a trajetória política construída ao lado do PSB deve pesar na escolha do partido. “Temos uma boa relação com a Raquel Lyra, que é boa gestora, mas também temos uma relação histórica com o PSB. A tendência é estarmos com João Campos”, afirmou o senador.

A fala de Humberto Costa ocorre em meio à disputa entre Raquel Lyra e João Campos, dois nomes que integram o campo de alianças do governo federal, mas que já travam embates políticos no estado. O PSB tem pressionado Lula para que o presidente declare apoio exclusivo ao prefeito do Recife. Ao mesmo tempo, uma ala do PT ainda defende a possibilidade de composição com a governadora, diante da aproximação dela com o Planalto.

Disputa entre Raquel Lyra e João Campos se intensifica

Nos bastidores, aliados do presidente avaliam que a disputa em Pernambuco tende a se acirrar, já que tanto a governadora quanto o prefeito recifense buscam se consolidar como principais lideranças estaduais para a eleição de 2026. Humberto Costa, no entanto, reforçou que o histórico político entre PT e PSB segue sendo determinante na condução do processo eleitoral.

PSD no Nordeste tende a apoiar Lula, diz Humberto Costa

Apesar da sinalização de apoio do PT a João Campos, o senador também avaliou que o PSD deverá estar alinhado ao projeto nacional do presidente Lula, especialmente na região Nordeste. “O PSD no Nordeste vai estar majoritariamente com Lula”, declarou.