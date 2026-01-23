Em Maceió, Lula entrega moradias e celebra 2 milhões de contratos do Minha Casa, Minha Vida

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta sexta-feira (23), em Maceió, de uma cerimônia que marcou o alcance de 2 milhões de moradias contratadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida desde a sua retomada em 2023. Durante o evento, também foram entregues 1.337 unidades habitacionais em empreendimentos localizados na capital alagoana, consolidando o cumprimento antecipado de uma meta considerada estratégica para a política habitacional do país.

A marca histórica foi atingida em dezembro de 2025, um ano antes do prazo inicialmente estabelecido pelo governo federal. As moradias entregues em Maceió fazem parte do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e estão distribuídas entre os empreendimentos Dr. Pedro Teixeira Duarte I e II, Parque da Lagoa e Diana Simon Duarte. A cerimônia conta com a presença dos ministros Jader Filho, das Cidades; Rui Costa, da Casa Civil; Renan Filho, dos Transportes; além da ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, e outras autoridades federais e locais.

Desde sua retomada, o Minha Casa, Minha Vida vem registrando números considerados históricos. Reinstituído em 2023, o programa passou a operar com um novo marco legal, ampliando o acesso à moradia digna, incorporando critérios de sustentabilidade urbana e recolocando a política habitacional como eixo central do desenvolvimento social. Até o fim de 2025, foram contratadas 2,11 milhões de unidades habitacionais em todo o Brasil, com investimentos federais que somam R$ 317,78 bilhões.

Em Alagoas, os impactos do programa também são expressivos. O estado contabiliza 36.318 unidades habitacionais contratadas, resultado de um investimento federal de aproximadamente R$ 4,6 bilhões, fortalecendo o setor da construção civil e ampliando o acesso à habitação para famílias de baixa e média renda.

Criado originalmente em março de 2009, durante o segundo mandato do presidente Lula, o Minha Casa, Minha Vida foi retomado em 12 de fevereiro de 2023. Na ocasião, em solenidade realizada em Santo Amaro, na Bahia, o presidente assinou a Medida Provisória nº 1.162, posteriormente convertida na Lei nº 14.620, que atualizou as diretrizes do programa e introduziu novas práticas na política pública habitacional. Considerando todas as modalidades, a iniciativa já alcança 85% dos municípios brasileiros, o equivalente a 4.764 cidades.

A atual configuração do programa ampliou o apoio às famílias em situação de maior vulnerabilidade social. A Faixa 1 atende famílias com renda mensal de até R$ 2.850, com subsídios que podem chegar a 95% do valor do imóvel. A Faixa 2 contempla rendas de R$ 2.850,01 a R$ 4.700, enquanto a Faixa 3 abrange famílias com rendimentos entre R$ 4.700,01 e R$ 8.600. Em 2025, foi criada a Faixa Classe Média, destinada a famílias com renda de até R$ 12 mil mensais. O conjunto dessas medidas tem impulsionado a cadeia produtiva da construção civil e contribuído para a geração de empregos.

A contratação das mais de 2,1 milhões de unidades habitacionais beneficia diretamente cerca de 8,4 milhões de pessoas nas cinco regiões do país. O Sudeste concentra o maior número de beneficiados, com 3,48 milhões de pessoas, seguido pelo Nordeste, com 2,22 milhões. No Sul, o impacto alcança 1,38 milhão de pessoas, enquanto o Centro-Oeste soma 925 mil beneficiados e a região Norte, 431 mil.

Em termos de unidades contratadas, o Sudeste lidera com 870,5 mil moradias entre 2023 e 2025, totalizando R$ 144,7 bilhões em investimentos. Na sequência aparecem o Nordeste, com 557,3 mil unidades e R$ 68,6 bilhões; o Sul, com 347,2 mil unidades e R$ 56,5 bilhões; o Centro-Oeste, com 231,4 mil unidades e R$ 34,7 bilhões; e o Norte, com 107,8 mil moradias e R$ 13,09 bilhões em recursos.

Além da agenda habitacional, o governo federal realiza, no mesmo dia, a entrega de sete ambulâncias para renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Alagoas. Três veículos serão destinados a Arapiraca, dois a Maceió, um a União dos Palmares e um a Penedo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa da entrega.

O estado também foi contemplado com 17 Unidades Odontológicas Móveis, que serão distribuídas entre os municípios de Arapiraca, Batalha, Campo Grande, Coqueiro Seco, Estrela de Alagoas, Maribondo, Monteirópolis, Olho D’Água do Casado, Olivença, Palmeira dos Índios, Piranhas, Santana do Ipanema, Santana do Mundaú, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira, Teotônio Vilela e União dos Palmares, ampliando o acesso aos serviços de saúde bucal na rede pública.