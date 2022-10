Flávio Dino: 'a nota de Bolsonaro em defesa de Roberto Jefferson é um grave absurdo'

"Ele mistura um atentado contra policiais federais com o repúdio aos Inquéritos existentes no STF e no TSE", afirmou o ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB-MA) edit

247 - O ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB-MA), eleito senador este ano, criticou o posicionamento de Jair Bolsonaro (PL), que defendeu o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) após o petebista trocar tiros com a polícia no Rio de Janeiro.

"A nota de Bolsonaro contém mais um grave absurdo: ele mistura um atentado contra policiais federais com o repúdio aos Inquéritos existentes no STF e no TSE. Ele os considera ilegais. Mas isso não faz parte das suas atribuições, pois os Poderes são independentes", afirmou.

Ao defender o ex-deputado, o ocupante do Planalto disse que repudia a "existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão do petebista após ele fazer ataques contra a ministra Cármen Lúcia, ao chamar a juíza de prostituta.

