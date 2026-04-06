‘Governo Bolsonaro sucateou o Samu’, denuncia Humberto Costa, que disputará o Senado

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) denunciou nesta segunda-feira (6) que o governo Jair Bolsonaro (PL) sucateou o SAMU. Ex-ministro da Saúde, o parlamentar disputará um novo mandato no Senado e destacou as ações da gestão do presidente Lula na área da saúde. Em nível federal, a administração do PT pretende renovar toda a frota de viaturas e universalizar o acesso ao serviço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até o fim de 2026, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“Podia ser só um jogo, mas é vida real. Bolsonaro sucateou o Samu”, escreveu Humberto Costa na rede social X. “Mas Lula e Humberto atuaram desde o dia 1 para fazer o programa passar de fase. Resultado: 126 novas ambulâncias só para Pernambuco. O trabalho não para vem mais por aí!!!”.

O parlamentar também fez a postagem em um contexto no qual dados eleitorais apontaram uma disputa mais apertada entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), dois pré-candidatos ao Palácio do Planalto.

Números divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas, em fevereiro, e uma pesquisa da AtlasIntel, divulgada em março, mostraram empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, com o petista à frente do pré-candidato da extrema direita.

🎮 Podia ser só um jogo, mas é vida real.

🚫Bolsonaro sucateou o Samu.

✅Mas Lula e Humberto atuaram desde o dia 1 para fazer o programa passar de fase. Resultado: 126 novas ambulâncias só para Pernambuco. O trabalho não para vem mais por aí!!! 🚑🚑🚑 pic.twitter.com/unht8YOIsD — Humberto Costa (@senadorhumberto) April 6, 2026

Corrida para o Senado

Um levantamento da Real Time Big Data mostrou cinco cenários distintos na corrida pelo Senado em Pernambuco. No primeiro quadro, o senador Humberto Costa (PT-PE) lidera com 23%, com o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos) logo atrás, marcando 21%. O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PL) registra 19% e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) aparece com 13%. Os dados foram publicadas na CNN.

A segunda simulação mantém Humberto na frente, agora com 24%. Costa Filho preserva os 21% e Ferreira repete os 19%. O senador Fernando Dueire (MDB-PE) integra esse quadro com 9%. Brancos e nulos somam 13%, enquanto 14% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

O terceiro cenário substitui Dueire pelo vereador Gilson Machado Filho (PL-PE). Humberto e Costa Filho mantêm 24% e 21%, respectivamente. Machado Filho registra 17% e Da Fonte avança para 14%. Brancos e nulos ficam em 12%, mesma proporção dos indecisos.

No quarto quadro, o presidente estadual do União Brasil, Miguel Coelho, empata com Humberto, ambos com 24%. Ferreira sobe para 21% e Da Fonte recua para 9%. Brancos e nulos somam 12% e 10% não responderam.

O cenário mais surpreendente traz a ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade) na liderança, com 27%. Humberto e Ferreira empatam com 21% cada, enquanto Da Fonte marca 13%. Brancos e nulos chegam a 10% e 8% não souberam responder.

O instituto ouviu 2.000 eleitores entre os dias 9 e 10 de fevereiro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo PE-09944/2026 e foi custeado com recursos próprios do instituto.

Governo de PE

O mesmo levantamento simulou a entrada do prefeito do Recife, João Campos (PSB), na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas — e o resultado aponta domínio do pessebista. Com 51% das intenções de voto, Campos abre larga distância sobre a governadora Raquel Lyra (PSD), que registra 31%.

O vereador Eduardo Moura (Novo-PE) aparece com 8% e Ivan Moraes (PSOL-PE) soma 3%. Brancos e nulos ficam em 4% e 3% dos eleitores não souberam ou não quiseram se manifestar.

Numa segunda rodada sem os candidatos menores, Campos consolida ainda mais a vantagem, saltando para 55%. Raquel avança para 36%, brancos e nulos somam 5% e 4% dos participantes preferiram não responder.