Humberto Costa após ser mencionado em lista de espionados pela Abin: 'foi um crime contra a atividade parlamentar' (vídeo)

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) demonstrou repúdio nesta sexta-feira (2) ao esquema de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência após a divulgada Polícia Federal (PF) divulgar uma lista com políticos monitorados ilegalmente pela ABIN durante o governo Jair Bolsonaro.

De acordo com o petista, o monitoramento ilegal representou "um crime contra a privacidade, liberdade individual", e "contra o exercício democrático do mandato parlamentar". Humberto Costa defendeu que as informações dos parlamentares alvos da espionagem sejam "ser entregues ao Congresso".

"Vamos seguir cobrando para que todo o processo de espionagem ilegal seja esclarecido e os criminosos responsabilizados", escreveu o o senador na rede social X.

Em entrevista ao 247, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e a senadora Soraya Thronicke (PODE-MS) repudiaram a espionagem contra opositores do governo bolsonarista.

Recebi com indignação a informação veiculada pela @BandJornalismo de que fui uma das pessoas monitoradas pela chamada “Abin paralela”. Vamos seguir cobrando para que todo o processo de espionagem ilegal seja esclarecido e os criminosos responsabilizados. pic.twitter.com/2lNzVFqRDh — Humberto Costa (@senadorhumberto) February 3, 2024

