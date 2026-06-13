Humberto Costa cita ‘mesada’ e cobra ‘prestação de contas’ de Flávio Bolsonaro

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) cobrou explicações de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre os recursos negociados com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL).

O petista fez referência às negociações de R$ 134 milhões feitas entre o parlamentar da extrema direita e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Do valor total, R$ 61 milhões foram repassados para investir no filme Dark Horse, retrato biográfico de Jair Bolsonaro (PL).

"Cadê a prestação de contas?", questionou o senador do PT. Na sequência, Humberto Costa mencionou a promessa de explicações sobre o dinheiro e citou o jornalista Eduardo Oinegue.

"Flávio Rachadinha disse que prestaria contas do dinheiro que pediu de mesada a Daniel Vorcaro para, supostamente, bancar o filme do pai. Nada! O jornalista Eduardo Oinegue detona a familícia. Será que eles teriam coragem de passar por essa auditoria?", acrescentou.

Dark Horse e o custo declarado

A produtora GoUp Entertainment declarou que Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve custo de US$ 13,3 milhões, pouco mais de R$ 75 milhões.

O valor aparece em perícia privada anexada ao processo que apura suspeitas de desvio de recursos de um contrato de R$ 108 milhões firmado pelo Instituto Conhecer Brasil (ICB) com a Prefeitura de São Paulo.