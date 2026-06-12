Zema detona Flávio Bolsonaro por relação com Vorcaro: "quem anda com bandido merece ser visto com cautela"

247 - O pré-candidato à Presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, voltou a criticar duramente o senador Flávio Bolsonaro (PL) por sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master. "Para mim, quem anda com bandido merece ser visto com cautela", disse Zema durante entrevista ao canal Brasil Paralelo, de acordo com o G1. O tema já havia provocado atritos entre setores da direita após a divulgação de conversas entre o senador e o empresário.

Em maio, após a divulgação de mensagens envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, Zema havia classificado como "imperdoável" o pedido de recursos para financiar o filme Dark Horse, obra sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro (PL). Dias depois, contudo, afirmou que o episódio era uma "página virada". Ainda segundo Zema, a doação de R$ 1 milhão realizada pelo pai de Daniel Vorcaro ao partido Novo ocorreu antes das investigações envolvendo o empresário.

Zema retoma ataques a Flávio Bolsonaro

Durante a entrevista, Zema voltou a questionar a proximidade entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro, adotando um tom mais duro do que o utilizado nas últimas semanas. "Teria como eu aplaudir alguém que se aproxima do maior banqueiro bandido do Brasil? Eu acho que é difícil alguém querer aplaudir quem esteve, quem conviveu, com uma pessoa como ele", declarou.

O pré-candidato do Novo ressaltou que, apesar de morar na mesma cidade que o banqueiro, nunca manteve contato com ele."Eu moro na mesma cidade dele [Vorcaro], Belo Horizonte. Onde ele nasceu, onde tem esposa, filho, fez colégio. Adivinha quantas vezes eu encontrei com ele na vida? Quantas vezes ele pediu audiência comigo? Zero", afirmou.

O áudio da conversa entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro, foi revelado pelo site The Intercept Brasil. Nas mensagens, o senador demonstrou preocupação com atrasos no patrocínio do Banco Master ao filme. A conversa ocorreu em 16 de novembro, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga uma fraude bilionária atribuída ao banco no mercado financeiro.

Após a divulgação, Flávio Bolsonaro reconheceu a autenticidade do áudio, mas declarou que os pagamentos feitos por Vorcaro foram legais, sem contrapartida. O valor efetivamente repassado ao filme pelo ex-banqueiro, por meio da empresa Entrepay, foi de US$ 10,6 milhões, aproximadamente R$ 61 milhões.