Ipec em Pernambuco: Marília Arraes continua na liderança, com 33% dos votos

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta quarta-feira (21) e encomendada pela Globo, mostrou a candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) na liderança com 33% das intenções de voto, cinco pontos percentuais a menos do que no levantamento anterior do instituto, divulgado no dia 6 de setembro.

Quatro candidaturas tiveram 11% cada - Danilo Cabral, do PSB (8% na pesquisa anterior), Raquel Lyra, do PSDB (13% na pesquisa anterior), Anderson Ferreira, do PL (12% na pesquisa anterior), e Miguel Coelho, do União Brasil (8% na pesquisa anterior).

Outras quatro candidaturas ficaram com 1% cada - Jones Manoel, do PCB (0% na pesquisa anterior), João Arnaldo, do PSOL (1% na pesquisa anterior), Pastor Wellington, do PTB (2% na pesquisa anterior), e Claudia Ribeiro, do PSTU (1% na pesquisa anterior).

Dois candidatos ficaram com 0% cada - Jadilson Bombeiro, do PMB (1% na pesquisa anterior) e Ubiracy Olímpio, do PCO (0% na pesquisa anterior).

Brancos e nulos somaram 12% (8% na pesquisa anterior).

Corrida presidencial e outros estados

Na pesquisa Ipec, divulgada na última segunda, o ex-presidente Lula apareceu com vitória em primeiro turno. Nos votos válidos, o petista conseguiu 52%.

O Ipec também divulgou nesta semana pesquisas sobre as intenções de votos para os governos do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Maranhão e no Distrito Federal.

