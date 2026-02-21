Jerônimo Rodrigues destaca potencial do Brasil para receber investimentos da Índia

247 - O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, destacou neste sábado (21), durante agenda oficial na Índia, as oportunidades de investimento que o estado nordestino pode oferecer a empresários indianos. Segundo informações divulgadas sobre a participação baiana no Fórum Empresarial Índia-Brasil, o chefe do Executivo apresentou projetos voltados à geração de emprego, inovação tecnológica e expansão industrial.

De acordo com o relato da missão internacional, Jerônimo manteve conversas com grandes empresas e reforçou a estratégia de buscar parcerias externas para impulsionar o desenvolvimento econômico da Bahia. O encontro ocorreu em Nova Délhi e integrou a programação oficial encerrada com discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Conversei com grandes empresas sobre oportunidades que podem virar fábricas, centros de tecnologia e mais emprego para o nosso povo. É isso que estamos fazendo aqui: buscar parceria lá fora para gerar mais emprego e renda na Bahia”, afirmou o governador.

“O Fórum Brasil-Índia foi um sucesso! Em Nova Délhi, apresentamos a força da Bahia nas áreas de tecnologia, inovação e sustentabilidade. Estamos abrindo caminhos para novos investimentos que podem gerar emprego, desenvolvimento e mais oportunidades pra nossa gente”.

Energia renovável e minerais críticos

Durante o pronunciamento, Jerônimo Rodrigues ressaltou a posição estratégica da Bahia no cenário nacional. Segundo ele, o estado é o maior do Nordeste em território, litoral, economia e volume de investimentos.

“Somos líderes nacionais em geração eólica e solar centralizada, com amplo potencial de expansão. Possuímos a maior diversidade de minerais críticos do Brasil. Nossa matriz elétrica é composta por 98% de fontes renováveis — eólica, solar e hidráulica”, destacou.

O governador também mencionou o potencial da agricultura familiar e do agronegócio, além da importância da transição energética e da inovação na área da saúde, incluindo o avanço tecnológico da Bahiafarma. Ao final, convidou empresários indianos a investirem no estado, reforçando a abertura para cooperação produtiva e tecnológica de longo prazo.

Encontro com empresário da UPL

Entre os compromissos bilaterais, Jerônimo se reuniu com Jai Shroff, CEO da UPL (United Phosphors Limited), empresa do setor de insumos agrícolas e sementes, com atuação global e parceria com a Embrapa no Brasil.

O empresário manifestou interesse em instalar na Bahia unidades industriais para produção de insumos atualmente importados pelo país. O encontro foi considerado um passo inicial para tratativas que podem resultar na expansão das operações da companhia no estado.

Acordos firmados entre Brasil e Índia

A agenda oficial também incluiu a adoção de instrumentos bilaterais entre os governos do Brasil e da Índia, entre eles:

Declaração Conjunta sobre Parceria Digital para o Futuro

Memorando de Entendimento sobre cooperação em elementos de terras raras e minerais críticos

Acordo entre o CSIR e o INPI para acesso à Biblioteca Digital de Conhecimento Tradicional (TKDL)

Memorando entre Anvisa e CDSCO/DGHS na área de vigilância sanitária

Cooperação no setor postal entre os dois países

Acordo voltado às micro, pequenas e médias empresas

Memorando na área de mineração e cadeia de suprimentos do aço

Entendimento sobre uso de certificados eletrônicos de origem

A participação da Bahia no fórum reforça o movimento de aproximação econômica entre Brasil e Índia, com foco em energia renovável, indústria, tecnologia e agronegócio, setores considerados estratégicos para o desenvolvimento regional e nacional.







