JHC deixa Prefeitura de Maceió para disputar as eleições pelo PSDB

247 - O prefeito João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), anunciou neste sábado (4) que deixa o comando da Prefeitura de Maceió para entrar na corrida eleitoral de 2026. As declarações do próprio prefeito constituem a fonte central desta matéria. JHC não revelou o cargo que pretende disputar, mas sinalizou que a decisão responde a uma ampla mobilização política ao seu redor. Com sua saída, o vice-prefeito Rodrigo Cunha (Podemos) assume o comando da capital alagoana. Os relatos foram publicados no Portal G1.

"Ninguém é candidato de si próprio", disse JHC ao justificar a decisão, relatando uma "adesão muito grande nos nossos movimentos políticos". "As pessoas acreditam no nosso projeto", acrescentou o prefeito, sem detalhar os planos para 2026.

A movimentação eleitoral de JHC ganhou contornos mais claros em 31 de março, quando ele deixou o Partido Liberal (PL) para assumir a presidência estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) — filiação que representa uma guinada no posicionamento político do gestor, até então alinhado ao campo bolsonarista.

O histórico eleitoral de JHC é marcado por desempenhos expressivos nas urnas. Em 2014, foi eleito o deputado federal mais votado de Alagoas, e em 2018 conquistou o maior percentual proporcional de votos entre todos os deputados federais eleitos no Brasil. Em 2020, lançado pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), venceu a disputa pela Prefeitura de Maceió no segundo turno, com Ronaldo Lessa (PDT) como vice-prefeito.

Em 2024, JHC consolidou sua hegemonia política na capital alagoana ao conquistar a reeleição já no primeiro turno, com 379.544 votos — equivalente a 83,25% dos votos válidos. O resultado o consagrou como um dos gestores municipais com maior aprovação popular do país.

Advogado com 38 anos, especialista em direito digital e compliance, mestrando em gestão pública e empreendedor, JHC chega à pré-campanha de 2026 com um perfil técnico e político construído ao longo de mais de uma década na vida pública alagoana.