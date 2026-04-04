JHC renuncia à prefeitura de Maceió e embaralha disputa eleitoral em Alagoas

247 - O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (JHC), confirmou que deixará o cargo neste sábado, em um movimento que pode redefinir o cenário político em Alagoas. A decisão ocorre em meio à possibilidade de disputar o governo estadual ou uma vaga no Senado, o que tende a alterar a correlação de forças entre os principais grupos políticos locais.

A renúncia será anunciada durante um evento oficial da prefeitura, ligado às obras do Projeto Renasce Salgadinho, previstas para a tarde deste sábado. Com a saída de JHC, o vice-prefeito Rodrigo Cunha (Podemos) assumirá a administração municipal.

A movimentação do prefeito acontece em um momento de alta popularidade. Levantamentos recentes indicam índices de aprovação expressivos: 73%, segundo o instituto Atlas/Intel, e 75% em pesquisa da Quaest realizada em 2024. Com forte presença nas redes sociais e perfil político considerado jovem, JHC tem sido comparado a lideranças emergentes de outras capitais do Nordeste.

Ainda não há definição sobre qual cargo o político pretende disputar. A indecisão entre concorrer ao governo de Alagoas ou ao Senado amplia as incertezas e intensifica as articulações entre diferentes grupos. Caso entre na disputa, JHC poderá enfrentar nomes consolidados, como o deputado federal Arthur Lira (PP) e o senador Renan Calheiros (MDB), além de Renan Filho (MDB), ex-governador e potencial candidato ao Executivo estadual.

A recente filiação de JHC ao PSDB, após deixar o PL, também contribui para o redesenho do cenário eleitoral. A mudança partidária ocorre em um contexto no qual o PL tende a apoiar Arthur Lira para o Senado, o que reduz o espaço político para o prefeito dentro da legenda anterior. A decisão de migrar para o PSDB foi acompanhada por aliados próximos, como sua mãe, a senadora Dra. Eudócia, e sua esposa, Marina Cândia.

Nos bastidores, a disputa pelo governo estadual já apresenta nomes fortes. Renan Filho surge como um dos principais candidatos, após deixar o Ministério dos Transportes com foco nas eleições. Já o atual governador, Paulo Dantas (MDB), não poderá concorrer à reeleição por estar em seu segundo mandato.

Outro elemento que adiciona complexidade ao cenário envolve articulações políticas anteriores. Em 2025, a nomeação da tia de JHC, Marluce Caldas, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi interpretada como parte de um acordo político que poderia influenciar o posicionamento do prefeito nas eleições estaduais. No entanto, com a decisão de renunciar e considerar uma candidatura própria, ainda não está claro se esse entendimento será mantido.