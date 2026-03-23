JHC acerta filiação ao PSDB em Alagoas

247 - O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, acertou sua filiação ao PSDB para disputar as eleições deste ano em Alagoas, podendo concorrer ao governo do estado ou ao Senado, segundo apuração do jornal O Globo. A mudança ocorre após o PL anunciar apoio à candidatura de Arthur Lira ao Senado, sem oferecer a JHC oportunidade de indicar um candidato para a outra vaga na chapa.

A decisão de deixar o partido foi motivada pelo fato de que sua mãe, Dra. Eudócia Caldas, e sua esposa, Marina Cândia, estavam cotadas para disputar a reeleição ou uma vaga no Senado, mas não tiveram espaço na composição da chapa. JHC deve se afastar do cargo nos próximos dias para cumprir o prazo de desincompatibilização eleitoral, que termina em 4 de abril.

Na semana passada, ele se reuniu em Brasília com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, e assumirá o comando do diretório estadual da legenda em Alagoas, atualmente ocupado pelo ex-deputado federal Pedro Vilela.

Disputa ao Senado

Aliados do prefeito avaliam que, com a disputa de Renan Filho (MDB) pelo governo, o pai dele, Renan Calheiros, tem grandes chances de reeleição, deixando apenas uma vaga para a direita. Nesse cenário, o deputado federal Alfredo Gasar (União Brasil-AL), que é relator da CPMI do INSS e aparece bem nas pesquisas, pode ser forçado a abrir mão da candidatura em favor de Lira.

No sábado, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, dissolveu a comissão executiva do partido em Alagoas, até então liderada por JHC, e ameaçou adotar "medidas judiciais cabíveis" caso ele pratique qualquer ato partidário.