Renan Filho e JHC lideram disputa pelo governo de Alagoas

247 - O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (12) um novo retrato da corrida pelo governo de Alagoas, com dois cenários estimulados e um recorte sobre a percepção do eleitorado em relação à gestão do governador Paulo Dantas (MDB).

No primeiro cenário apresentado, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), aparece na dianteira. Ele registra 47,6% das intenções de voto, enquanto o ministro dos Transportes, Renan Filho, soma 40,9%. Nesse mesmo recorte, 6,7% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes indicados, e 4,7% dizem não saber ou preferem não responder.

Já no segundo cenário estimulado, a liderança muda de mãos: Renan Filho aparece com 51,3%, contra 34,7% do deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil). Nesse panorama, 8,7% dizem que escolheriam branco, nulo ou nenhum candidato, enquanto 5,3% não souberam ou não opinaram.

Como o eleitor avalia Paulo Dantas

O levantamento também mediu a avaliação do governo de Paulo Dantas e indica uma distribuição entre percepções positivas, regulares e negativas. Para 11,6%, a administração é “ótima”, e 32,9% a classificam como “boa”. Outros 30,1% consideram a gestão “regular”.

No campo das avaliações negativas, 6,8% definem o governo como “ruim” e 17,1% como “péssimo”. Além disso, 1,5% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Quando o recorte é o grau de aprovação, 62,7% dizem aprovar a administração estadual, enquanto 34,5% declaram desaprovar. Outros 2,7% não responderam.

Metodologia da pesquisa

A Paraná Pesquisas informou que o levantamento foi realizado entre 4 e 8 de dezembro deste ano, com 2.005 eleitores de 16 anos ou mais, entrevistados em 64 municípios. O nível de confiança divulgado é de 95%, com margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais.